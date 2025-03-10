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首頁 / 政治

藝人呼應中國台灣省 民進黨：慎防文化統戰

2025/3/10 16:10（3/10 16:38 更新）
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圖為民進黨發言人韓瑩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北10日電）台灣藝人於中國大陸個人社群微博頁面轉發央視「中國台灣省」貼文，民進黨今天表示，中國統戰從過去到現在不曾停止，手法更是日新月異，中國想透過文化影響力來進行統戰，呼籲民眾要慎防。

民進黨發布新聞稿指出，民進黨發言人韓瑩與民進黨中國部主任吳峻鋕今天在直播節目「午青LIVE」，譴責中國打壓台灣主權。

韓瑩提到，中國外長王毅稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，許多台灣藝人在社群跟著轉發央視的文章。

韓瑩說明，這類貼文從「中國一點都不能少」，再來是「中國是台灣的祖國」，現在上升到「中國台灣省」，就是赤裸裸要消滅台灣的國際地位，踩到台灣的主權底線，不僅不符合現狀，也與台灣主流民意不符，國際的認知不符。

吳峻鋕強調，王毅曲解聯大2758號決議文，馬上被美國打臉刻意濫用、扭曲決議，也有英國、澳洲、捷克等許多國際盟友為台灣發聲，認為中國濫用該決議文。

吳峻鋕解釋，總統賴清德當選後，中國開始刻意操作聯大2758決議文對台影響，企圖讓更多親中國家認同，中國必須想清楚是不是要持續跟國際社會對槓，應該認清「兩岸互不隸屬」的現實，才能讓兩岸關係、甚至是美中台關係更加和緩。

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吳峻鋕進一步分析，中國統戰對象是不斷改變的，從早期李登輝時期的外省老兵、台商；陳水扁時期的宗教團體、國民黨；馬英九時期有三中一青、一代一線；近期開始針對學生、網紅、藝人，未來會讓更多中國大咖藝人來台交流，達到文化統戰目的，呼籲民眾要慎防。

吳峻鋕補充，中國以「台灣當歸」為統戰用語，被媒體人矢板明夫打臉，引用三國志的「應當回歸」卻沒有做好功課，其結局都是「沒有歸去」，文化本身沒有罪惡，將文化當成統戰工具的人才是摧毀文化的人。（編輯：張若瑤）1140310

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