官員：台人持中國身分證恐成破口 增國安風險

（中央社記者溫貴香台北6日電）國安人士提醒，持有中國身分證將面臨風險與限制，以為是新生活的開始，但其實是通往世界的終點；若持有中國身分證的台灣民眾越來越多，很可能成為中國「長臂管轄」的破口，提高國安風險。

網紅八炯製播的「中國統戰紀錄片」揭露中國以補助及可取得貸款等手段誘拉台灣民眾申辦中國的身分證，中間人並稱已有十幾萬人領有中國身分證。

國安人士在日前一場不公開的會議中表示，辦「三證」，也是就居住證、銀行卡及電話卡是中國這1年來的重點，這也是中國法律戰一環，將台灣的國民都設定為中國國民的概念之下。他指出，統戰是中國少數和軍費一樣不受經濟影響，因此對岸以撒幣的方式鼓勵負責接洽的中間人，只要誘拉成功，都能獲得人民幣3000元上下的報酬。

該人士指出，這些中間人除了意識形態較極端者，也有幫派分子、在台灣遭到通緝，或是在中國經營出現問題的台灣人，他們會以「赴中旅遊較方便」、「能在中國投資、做電商，多一個發展機會」及「可以貸款在中國買車、買房」、「必須辦才能到中國或是才能從事某些活動」等理由誘拉台灣民眾，甚至進而鼓勵在取得居住證後申辦中國的身分證，且不須放棄台灣的身分。

他說，之前有許多由里長帶領赴中低價團被誘導申辦，最近更透過學校行政或教職人員，給予介紹費，吸引他們將從未去過中國的學生，也就是所謂「首來族」帶去中國參觀，並藉此機會鼓勵學生辦三證。甚至聽說有台灣民眾經小三通赴中，抵達後被要求填寫資料，在未被告知的情況下辦了三證。

對於這種情況，國安人士表示，很難想像正有幾萬人利用走線方式離開中國，追求民主自由的生活時，卻有人要去拿中國的身分證。至於是否真有十幾萬人已持有中國身分證，他表示，中國不可能像其他國家願提供數字，因此確實很難得知人數，但若查到或經由第三國得知有台灣人民持有中國身分證，就會註銷其在台灣的戶籍，將無法參與考試或參選公職。

另一名主管兩岸事務的官員說，已請調查局、警政署等司法單位在合法範圍內清查，但由於台灣是民主國家，不可能一個個調查，也無權要求填寫切結書，民眾也沒有義務通報，因此一定有許多黑數，且其中不排除有些人因個資被不肖分子利用，在不知情的情況下「被入籍」，但實務上目前應不到20萬。

該名官員提醒，申辦的台灣民眾通常不會長期待在中國，其身分資訊可能會被盜用或是被販賣，甚至成為詐騙集團的人頭，即使之後都不進入中國，但若前往與中國有司法互助、或中國設有海外檢查站的國家，都有可能被帶走。

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官員表示，以目前國際氛圍，台灣民眾若取得中國國籍，在美國等許多主要國家都可能變成新障礙，不論投資、移民、就學，都可能受到當地安全單位的特別關注或限制，尤其涉及AI、量子、半導體等高度發展性科目；若是拿了中國國籍卻未揭露，狀況及風險更複雜許多，「你以為拿到中國身分證是個新生活的開始，其實這是通往世界的終點」。

兩岸官員強調，若持有中國身分證的台灣民眾越來越多，很可能成為中國「長臂管轄」的破口，例如若持有中國身分證的台灣人在台灣出了事，中國可以宣稱為了解決問題而介入台灣內政事務，提高國安風險。（編輯：翟思嘉）1140106