推動台灣文學外譯學者杜國清辭世 文化部表達哀悼

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）致力推動台灣文學外譯的學者杜國清21日於美國過世，享壽85歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼，認為杜國清是台灣文學與世界接軌的重要橋梁，貢獻良多且影響深遠。

杜國清1941年7月19日生於台中，1963年台灣大學外文系畢業，1974年美國史丹福大學中國文學博士。曾任「現代文學」編輯、「台灣文學研究學報」編委、「笠」詩刊創辦人之一、美國加州大學聖塔芭芭拉校區東亞語言文化研究系榮譽教授。

杜國清曾獲中興文藝獎、笠詩社翻譯獎、漢城亞洲詩人大會頒與功勞獎，以及文建會翻譯成就獎等獎項。

文化部今天透過新聞稿表示，杜國清是詩人也是學者、評論家，著作等身，任教於美國加州大學聖塔芭芭拉校區，在教學研究之餘，亦推動台灣文學英譯與國際學術交流活動。

杜國清1994年在美國加州大學成立「世界華文文學論壇」，1996年創刊「台灣文學英譯叢刊」（Taiwan Literature: English Translation Series）半年刊，迄今已出版52集。2003年起主持台灣研究中心（UCSB Center for Taiwan Studies），並擔任該校「賴和吳濁流台灣研究」講座教授。

杜國清推展「台灣作家短期訪問計畫」，主持「台灣作家英譯系列」，多次舉辦「台灣文學與世華文學國際研討會」，以及邀請台灣學者到校訪問，是台灣文學國際化的卓越貢獻者。

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文化部表示，杜國清大學時期加入「現代文學」編輯工作，在60年代末期至70年代，譯介中、日、西方詩作與詩論，1971年將波特萊爾「惡之華」譯成中文，1972年起在「笠」連續刊載，1977年由純文學出版，2016年台大出版中心再集結為「惡之華」全譯本。他也譯介出版了西脇順三郎「詩學」、「艾略特文學評論選集」、「艾略特詩選」。

文化部表示，杜國清在台灣文學翻譯推廣與東西方詩論引介影響深遠，開拓國際對台灣創作與學術的理解，提攜後進，其貢獻足為後世典範。（編輯：張雅淨）1140227