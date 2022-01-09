科學園區去年營收估3.5兆創新高 光電、積體電路表現旺

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（中央社記者蘇思云台北9日電）科技部表示，三大科學園區2021年營業額有望挑戰新台幣3.5兆元，去年前10月營收來看，光電產業成長近3成最亮眼，其次則是營收占園區比重逾7成的積體電路產業，年增率達23%。

台灣科學園區在疫情中「疫」軍突起。科技部分析，由於全球終端需求回溫，在遠距商機、高效能運算等新興科技應用需求持續成長下，園區產業在全球供應鏈中扮演重要角色，讓園區營業額在疫情中仍然提升，預估三大科學圈去年全年園區營業額將有機會挑戰3.5兆元，再創歷史新高。

截至去年10月止，三大科學園區的七大產業類別中，營業額規模前3名為積體電路、光電以及電腦及週邊，積體電路更占園區營收達72%。

積體電路去年前10月營收來到2兆1810億元，年成長23.58%，主要受惠於5G、人工智慧物聯網（AIoT）等半導體高階產品需求成長；其次，光電產業也一甩過去陰霾，受惠於疫情下宅經濟、遠距商機及面板漲價等因素，前10月營收達4955億元，年增率29.09%；第三的電腦及周邊產業，營業額1324億元，年成長也達13.53%。

外界看好科學園區今年表現，科技部表示，全球今年仍面臨變種病毒威脅，不過，隨著疫苗施打率提升，疫情沒有大規模影響製造業產能，預估科學園區今年營業額仍會持續成長。

在新設立科學園區部分，南部科學園區管理局範圍下的橋頭、屏東與嘉義科學園區都積極推動中。

科技部表示，位在高雄的橋頭科學園區已通過環評大會審查並啟動招商，日月光、鴻海等大廠都參與選地，預計今年9月底提供廠商建廠並啟動園區公共工程施工。橋頭科學園區除了半導體、電動車產業之外，後續將持續引進精準健康、智慧機械、航太等產業。

為了強化南部科技廊道發展，行政院日前也拍板推動屏東與嘉義科學園區，計畫總面積分別為73.83公頃與88公頃。科技部指出，南科規劃近期派員進駐嘉義及屏東園區籌備辦公室，後續將跟地方政府共同舉辦揭牌儀式及招商活動。

外界關注嘉義跟屏東科學園區是否會招商困難，科技部表示，目前嘉義及屏東園區規劃，都配合全球產業趨勢，如精準醫療、太空科技等，並結合地方區域資源，發展智慧農醫等產業，朝向精緻多元、低耗能的目標，相信都具備招商、引資的吸引力。（編輯：楊凱翔）1110109