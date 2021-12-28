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國發基金111年注資5億 全力支持4大半導體學院

2021/12/28 13:03（12/28 13:37 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）半導體產業撐起台灣經濟半邊天，為了延續競爭力，國發會鼎力支持4大半導體學院，國發基金將協助頂尖國立大學與研發領先企業合作設立國家重點領域研究學院，111年度預計提供約新台幣5億元的運作資金。

國發會今天於臉書粉絲團貼文指出，國發基金全力支持台灣4大半導體學院啟動；國發會主委龔明鑫表示，國發基金依教育部訂定國家重點領域產學合作及人才培育創新條例，與民間企業共同提供研究學院運作資金，協助頂尖國立大學與研發領先企業合作設立國家重點領域研究學院。

龔明鑫也說，國發基金全力支持鏈結產官學資源，持續引導企業研發資源及結合大學研發能量，期望培育更多菁英人才，提升產業競爭力。

目前已有4家國立大學正式設立研究學院，成功大學在今年10月22日成立智慧半導體及永續製造學院，陽明交通大學12月21日設立產學創新研究學院、台灣大學12月24日成立重點科技研究學院，清華大學半導體研究學院也在27日揭牌。

台大24日為「重點科技研究學院」揭牌，總統蔡英文也出席典禮，致詞呼籲加速人才培育。

台灣大學的重點科技研究學院設有積體電路學位學程、前瞻元件材料與異質整合學位學程及奈米工程與科學學位學程，每年將培育75名碩士生及30名博士生。（編輯：潘羿菁）1101228

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