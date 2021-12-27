教育部核定4所半導體學院皆成立 總統：新里程碑

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總統蔡英文（左4）27日出席國立清華大學半導體研究學院揭牌典禮，期許加入半導體研究學院的學生們一起努力，讓台灣半導體產業不斷前進。中央社記者郭宣彣攝 110年12月27日

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）清華大學半導體研究學院今天揭牌，總統蔡英文出席致詞表示，教育部所核定的4所半導體學院，已全部成立，為「半導體產業」的新里程碑。

國立清華大學半導體研究學院今天舉行揭牌典禮，總統蔡英文、教育部長潘文忠、新竹市長林智堅、清華大學校長賀陳弘、半導體學院長林本堅、科技管理學院長林哲群等出席參加。

蔡總統致詞時表示，今天是清大半導體研究學院揭牌典禮，從5月通過「產學創新條例」後，教育部立刻核定4所半導體學院，包含成大、陽明交大、到台大，以及今天的清大，已經全部成立，可以說是「台灣半導體產業」的新里程碑。

蔡總統指出，這4場的揭牌，她都有出席，最重要目的是表達「國家對產業合作培養下一代人才的重視」。

蔡總統說，特別是面對疫情的挑戰，全球經濟情勢的轉變，全世界都看到，台灣在產業供應鏈中的重要性，尤其是半導體產業。

她表示，為把握既有的優勢，提高研發量能，培養高階的人才，半導體技術持續進步，要讓產官學能更緊密合作，強化台灣半導體產業下一代的競爭力。

國立清華大學半導體研究學院27日揭牌，總統蔡英文（左8）、教育部長潘文忠（左7）、新竹市長林智堅（左6）、清華大學校長賀陳弘（左9）等出席，並合影留念。中央社記者郭宣彣攝 110年12月27日

總統指出，清華半導體研究學院，除了本身在半導體相關的電機、資訊、機械、材料等領域上，有雄厚的科技基礎，還有台積電等產業投入，由業界與學院教授共同開課，指導學生研究，相信學生在投入業界後，能迅速將理論與實務結合，學用合一。

她感謝，投入4個學院成立的企業，不論是提供經費，或者是業界的菁英師資，一起培育人才，為產業注入新動能，維持半導體產業的領先地位。

蔡總統表示，半導體學院成立後，培育人才的模式，可更有彈性，因此建議，這幾所半導體學院，可在寒暑假提供培訓課程。

不過，她原意並非要縮短寒暑假，而是希望藉由半導體學院運作，讓願意進修學生，有更多機會和管道，提升實力，讓半導體人才培育速度更快，因應業界需求，進一步提升台灣半導體產業的國際競爭力。

蔡總統說，她感謝賀陳弘、林本堅對於學院成立的用心，也期許加入半導體研究學院的學生們，一起努力，讓台灣半導體產業不斷前進。（編輯：張銘坤）1101227