電動車發展加速 工研院：最快2035年產量贏燃油車

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）工研院產科國際所今天表示，遠距、零接觸模式將成為COVID-19後疫常態趨勢，帶動機器人、自動化、半導體設備發展。

關於綠能趨勢帶動電動車發展，工研院預估2035年至2040年，電動車產量將超越傳統燃油車；供應鏈在地化、區域化趨勢，將帶動全球三個供應鏈中心的形成。

展望今年台灣機械產業後疫常態趨勢，工研院產業科技國際策略發展所經理邱琬雯今天在工業機械雜誌1月號專輯直播中表示，遠距、零接觸模式將成為後疫常態趨勢，與實體模式運作並行。

邱琬雯表示，遠距、零接觸模式持續帶動無人化工廠、自動化、遠距工作、遠距服務、遠距教學、線上商業模式、線上線下整合等新興業務持續發展；這也將驅動工業機器人、服務機器人、自動化和通訊及高速運算的半導體產業持續成長。

其次，在綠色運輸載具電動化趨勢下，邱琬雯指出，加速新能源車產業成長，技術發展最快者為電動車，全球車廠加速轉型，製造電動車需要的工具機、傳動元件等機械產業，須因應趨勢變化。

工研院產科國際所管理長王興毅預估，到2035年至2040年，全球電動車產量將超過傳統燃油車。

此外，在供應鏈維穩自主化趨勢下，邱琬雯表示，供應鏈朝在地化、區域化發展，後疫時代，預期將會出現北美（美國、墨西哥、加拿大）、歐洲、東亞（中國、台灣、日本、韓國）三個主要供應鏈中心。

王興毅指出，近年歐洲是台灣機械業者積極開拓的市場之一，另外，土耳其也是近2年台灣機械廠商積極布局的領域。

邱琬雯建議，台灣機械產業需要掌握關鍵議題和執行策略，全球化和區域生產將會平衡並存，遠距、零接觸（無人化）將成常態，企業必須具備韌性、不間斷營運成為目標。（編輯：楊凱翔）1110120