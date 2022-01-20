台韓先進晶片製程地位難撼動 中國落後3至4代

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（中央社紐約19日綜合外電報導）國際數據資訊（International Data Corporation, IDC）分析師今天指出，儘管中國砸數十億美元打造國內半導體產業，仍須好一段時間才會具備生產先進晶片的能力。

IDC致能技術暨半導體部門副總裁莫拉萊斯（Mario Morales）告訴美國媒體CNBC：「我仍舊認為（中國）在先進晶片製程技術方面仍落後3到4代。」

「如果你去看先進製程，我們說的是16奈米或14奈米以下，絕大多數都來自台灣和韓國，一部份來自美國的英特爾（Intel）。」

清楚的說，三星和台積電都已經在量產7奈米晶片，韓國和台灣在高階晶片製造能力上已建立起無可匹敵的地位。

多年來，中國一再論及要端出更多作為，例如砸更多費用進行研究發展，以在科學和前沿科技取得自給自足，包括半導體和人工智慧（AI）。

北京積極投入半導體的同時，華府自美中緊張局勢升溫下，對華為、中芯國際等中國科技大廠祭出制裁。

中國科技巨擘阿里巴巴、騰訊、百度和美團全都開始投資晶片研發。

IDC的莫拉萊斯解釋說，即便中國出重手投資，還須取得生產高端晶片的軟體和設備。

有分析師曾經說過，聚焦於傳統長尾技術的中國半導體企業預料將表現良好。這些企業基本上生產各項較不先進的晶片，應用在電源管理、微控制器、感測器等消費相關領域，以滿足境內日增的需求，而這些晶片仍被視為在整體供應鏈上占有重要地位。

IDC的莫拉萊斯告訴CNBC，傳統長尾技術「是各界看到中國生態系統崛起、茁壯、吞食市占的地方」。他說：「但是在先進製程方面，中國還需要一段時間，或許超過10年的時間，才能開始更有競爭力。」

他直指中國最大、最重要晶片廠中芯國際，「他們有能力支援28奈米製程，並開始挑戰14奈米」。「然而，現實是，他們需要客戶來真正衡量這方面的能力，而中國生態系統大多還沒有運用到這個技術。」

他說：「因此他們需要美國夥伴及客戶，或是歐洲客戶，甚至台灣客戶，才能有效提升這項技術，進而降低成本結構。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110120