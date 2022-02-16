半導體人力缺口達3.4萬人 創7年新高

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（中央社記者梁珮綺台北16日電）半導體人才荒，104人力銀行調查指出，全球晶片短缺導致去年第4季半導體人力缺口平均每月達3.4萬，創7年新高，而想進入半導體業的求職者，平均可分到3.7份工作，則是3年來新高，顯見半導體需才孔急。

疫情帶動遠距商機，加上電動車、元宇宙、5G等應用活絡，半導體已成為戰略產業，前景可期，但也凸顯人才荒，儘管台大、清大、、成大、陽明交通大學等校已成立半導體學院，人才供給仍緩不濟急。

104人力銀行今天發布最新調查，發現撐起台灣經濟命脈的半導體業一直求才若渴，近期由於全球鬧晶片荒，使得缺才情況更為惡化。

數據顯示，去年第4季半導體人力缺口平均每月達3.4萬，創下7年來新高，從「求供比」來看，去年12月數據為3.7份，意即想進入半導體業的求職者，平均可分到3.7份工作，2020年則為2.6、2019年為2.3。

104人力銀行指出，去年半導體產業的「求供比」不僅創下3年新高，也較整體就業市場的1.7份工作數高出甚多。

104人力銀行也分析過去10年欲投身半導體產業的求職者背景，發現學歷為碩士或博士者高達47.5%，當中有58.1%來自工程學科類；年齡分布以30至50歲居多，占比逾半，為56.2%。

從產業來看，求職者目前或前一份工作為半導體產業者有43.4%；職類方面，曾從事的兩大職務為工程研發類、製程規劃類占36.4%，顯見產業人才的專業性高，非相關產業的職類較難切入。

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不過，就算不是理工背景畢業，也有望進入半導體產業，調查也發現，有14.8%求職者是商管及管理學科類畢業，可依專長切入稽核，平均月薪可達新台幣5.7萬元，或是成為財務人員、平均月薪也有4.6萬，而台積電首度向向政治學博士招手，也代表著相關領域逐漸受重視。

根據104人力銀行數據，前五名非工程職的職類包括系統維護／操作人員、品保／品管類人員、業務銷售類人員，平均月薪落在3.1萬到4.2萬元。（編輯：潘羿菁）1110216