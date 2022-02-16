台積電招募政經博士 專家：拉高自身格局

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（中央社記者梁珮綺台北16日電）因應地緣政治重要性，台積電向政治經濟背景的博士招手，協助市場研究；人力銀行業者分析，台積電拉高自身格局，從「產業競爭力」升至「國家競爭力」，在複雜國際情勢精準布局，藉此維持半導體龍頭地位。

台積電在社群網路服務網站領英（Linkedin）釋放徵才訊息，招募具備政治經濟背景的商業智慧分析師，進行政經情勢分析，整合影響IC供應鏈的政經變化相關新聞、報告與網路論壇，條件需具有政治經濟、國際關係或等同課程的博士學位。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明表示，疫情帶動半導體供應鏈蓬勃發展，美國、中國、德國、日本等幾乎都傾國家之力扶植相關產業，美國更將半導體列為戰略物資，一直在半導體具有相當能量的台灣，一時成為兵家必爭之地。

他認為，半導體產業與國家發展息息相關，尤其兩岸情勢緊繃、中美角力不斷，政治又是影響經濟的最大變數，台灣地理位置特殊，在地緣政治風險攀高的情況下，台積電除了持續強化研發技術、設備投資等，延攬具有政經背景的人才協助市場研究，已拉高自身格局，從「產業競爭力」升至「國家競爭力」。

晉麗明進一步指出，台積電此舉將有助其在複雜的國際政治環境中精準布局，也能在三星、英特爾等強敵環伺下維持龍頭地位。

與此同時，在台積電領軍下，相關的供應驗鏈廠商也超前部署，進行相關分析，將政治局勢與產業競爭力結合，台灣的半導體的競爭力一定會跨到新的境界。（編輯：潘羿菁）1110216