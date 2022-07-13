宏碁提早嗅到市場轉變 陳俊聖：供應商還在嘻嘻哈哈

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（中央社記者吳家豪台北13日電）宏碁董事長陳俊聖今天表示，當大環境缺料時，宏碁很早察覺市場風向改變，控制內部庫存，「很多半導體設備供應商還覺得沒事，嘻嘻哈哈、吃吃喝喝」，這2天打電話來「問我要不要再買」，凸顯出宏碁競爭優勢。

陳俊聖今天出席宏碁旗下宏碁資訊上櫃前媒體茶敘，被問到對個人電腦（PC）市況及供應鏈的看法。

他說，研究機構IDC預估今年PC市場將衰退8%，「這2天許多做半導體、硬體的CEO（執行長）在call我，問我要不要買、要不要再買，看一看你們的庫存最好、最安全」，這其實是一個競爭優勢。

陳俊聖指出，先前產業面臨長短料、零組件供不應求，但宏碁從今年1月開始警覺總體經濟趨勢變化，提醒內部要控管庫存，也向上游供應商提醒「情況不對」，當時供應商認為宏碁「瘋了」，因為還有缺料問題。

他強調，宏碁截至今年第1季的庫存金額約新台幣600億元，第2季可以再往下降一點，希望今年底可以回到正常水準，反觀同業庫存金額可能達2000億元甚至更高。目前半導體、面板價格在下跌，宏碁透過庫存控管可以攤平成本，但同業只能認列跌價損失、玩財務遊戲，「宏碁不做這個事情」。

陳俊聖說，庫存會影響公司競爭力，因為涉及「胃納量」問題，現在產業處於「下冷、中溫、上熱」的情況，半導體設備供應商還覺得沒事、有長期合約，還在「嘻嘻哈哈、吃吃喝喝」；但現在是總體經濟發生變化，不會因為供應商先收了訂金、不同意取消合約而有所改變，就好像「穿著雨衣還是會打濕」，雖然會好一點，卻不代表沒事。

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陳俊聖指出，各國政府愈用力打通膨，對經濟影響愈大，例如Chromebook需求掉很快，是因為美國政府原本透過財政政策撥預算給學校買Chromebook，現在政府支出縮減，Chromebook需求就大幅下滑。

他表示，在目前情況下，宏碁要做的是PC本業「把安全帶拉好」，新創事業「小虎隊」衝出來擋前面，現在要追求成長不太實際，只要表現優於產業平均水準就好。（編輯：潘羿菁）1110713