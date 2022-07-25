台積電和聯電傳赴印度考察 專家：電動車商機是誘因

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（中央社記者張建中新竹25日電）印度積極推動半導體產業，外媒報導，晶圓代工廠台積電及聯電將派員赴印度考察。台積電與聯電皆不評論傳言，產業專家認為，印度電動車商機應是吸引台廠主要誘因。

據印度斯坦時報報導，台積電及聯電等台灣產業代表團將在未來幾週訪問印度，討論在製造電子產品、通訊設備、醫療保健系統和機動車所需晶片在當地設廠，以及與當地廠商合作的情況。

台積電對此表示，不評論傳言。聯電指出，對於設廠地點評估，採取開放態度，不過，不評論市場傳言。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，過去包括印度在內的東南亞市場，因半導體供應鏈比較破碎，加上半導體上中下游群聚效應並沒有那麼明顯，比較難吸引台灣晶圓代工業者前往投資設廠。

劉佩真表示，目前傳出台廠可能前往印度投資設廠，一方面是印度祭出半導體發展新戰略，將補助100億美元，希望投入半導體及顯示器面板，期望2至3年內有10家以上半導體業者能在印度境內生產

劉佩真說，印度的電動車市場商機是吸引台廠最主要的誘因，預期台廠若赴印度設廠應以8吋廠或成熟製程為主。（編輯：張均懋）1110725