華爾街日報：半導體庫存增加 產業前景烏雲密布

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）華爾街日報報導，投資人預期消費者對智慧型手機與個人電腦需求減弱、大型晶片廠商庫存增加，半導體業將陷入不景氣，以致台積電、三星等指標股票半年來表現低迷。

去年，民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間搶購智慧型手機、汽車和遊戲主機，半導體業欣欣向榮，全球晶片荒因供應鏈混亂與航運延宕而加劇。許多分析師與半導體廠商當時預期晶片將長期供不應求，促使業者增產因應。

如今，美國等地糧食與能源價格高漲、侵蝕民眾消費支出，智慧型手機與個人電腦銷售降溫。中國多地封控防範COVID-19，壓抑消費者對高單價產品的需求。多國利率竄升恐抑制美國與全球經濟成長，使得企業花錢更小心謹慎。

報導指出，電子產品所用記憶體晶片價格近幾個月下滑。車輛與資料中心所用半導體需求仍旺盛，但廠商已為其他領域銷售放緩預做準備。

全球晶圓代工龍頭台積電股價1月衝上歷史高點，過去6個月回檔逾26%。台積電上週上調全年營收預測，並說高效能電腦等產品所用晶片需求依舊旺盛。

不過，台積電高層坦承半導體產業遭遇「庫存修正」，部分同業面臨客戶砍訂單。台積電總裁魏哲家上週在法人說明會表示，歷經兩年來疫情刺激的需求，台積電預期半導體供應鏈過剩庫存需要數季才能重新平衡到較健康水準。

除台積電外，韓國三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）股票也表現低迷，但近期全球科技股反彈，有助半導體族群收復部分失土。

過去半年，美國半導體大廠英特爾（Intel）股價重挫22%，6月公布保守營收預測的美光科技（Micron Technology）同期跌幅則達25%。

報導指出，半導體製造困難，從下單到交貨的前置時間通常需要好幾個月，可能形成過度下單現象。

投資人對半導體產業景氣循環並不陌生。需求旺盛推高晶片價格時，廠商增加產能，想趁高價階段大撈一筆，最後卻形成供給過剩，晶片價格及廠商營收、生產水準同步下滑。

投資研究公司晨星（Morningstar）股票分析師李旭暘說，近期部分廠商反映半導體庫存增加，有些晶片甚至閒置3至4個月，比往常還長。庫存過剩會令人擔心日後需求減弱，因為半導體廠商客戶可能必須減少下單，以利調整庫存水位。

李旭暘預期，晶片庫存過剩可能持續到年底，之後情況才會正常化。

英國基金管理公司安本（Abrdn）亞洲股票投資主管郭蕙嘉說，利率走升促使投資人將資金從半導體等成長型股票抽出。部分半導體股票近期跌深反彈，但她認為需求減弱的跡象仍在，可能有更多廠商下修財測，情況需要一段時間才會好轉。（編輯：高照芬）1110722