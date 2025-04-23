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郭智輝：支持台積電高雄蓋第6廠 水電已準備好

2025/4/23 12:01
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（中央社記者曾智怡台北23日電）立委關切經濟部是否支持台積電在高雄蓋第6座廠，經濟部長郭智輝今天表示，第6廠的水電需求已準備好，若台積電要蓋第7、8廠，必須要提早告知，經濟部才能給予協助。

立法院經濟委員會今天邀請郭智輝報告「美國實施進口產品國安調查對我國產業之影響及因應之道」，民進黨立委賴瑞隆質詢指出，美中貿易關係緊繃，尤其美國在意紅色供應鏈，包含台灣晶片流入中國事宜。

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郭智輝表示，台美科技是互補角色，美國強烈要求台灣供應商謹守規範，這也是談判過程重點之一，美商是台廠客戶，政府會幫助台灣廠商充分瞭解客戶需求，協助他們不逾越規範，不要因個人利益造成損失。

另外，賴瑞隆關切台積電在高雄蓋第6、7、8座廠，經濟部是否支持。郭智輝回應，目前高雄能提供到第6廠為止的土地，經濟部對於水電需求也有準備，「若高雄爭取第7、第8廠必須要提早告訴我們」，經濟部才能予以協助。（編輯：林淑媛）1140423

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