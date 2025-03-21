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憂川普威脅廠商提前拉貨 2月電力景氣燈號續亮黃紅燈

2025/3/21 13:13（3/21 14:16 更新）
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台灣綜合研究院21日公布2月電力景氣燈號，連續10個月亮出代表景氣揚升的黃紅燈。圖為位於台北市文山區的萬隆變電所。（中央社檔案照片）
台灣綜合研究院21日公布2月電力景氣燈號，連續10個月亮出代表景氣揚升的黃紅燈。圖為位於台北市文山區的萬隆變電所。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣綜合研究院今天公布2月電力景氣燈號，由於去年基期較低，加上半導體業考量川普政策不確定性，提前拉貨，推升用電量成長，2月電力景氣燈號連續10個月亮出代表景氣揚升的黃紅燈，2月經濟成長率估為3.8%。

台綜院說明，2024年2月適逢農曆春節假期，工作日數較少，基期偏低，使得今年2月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.07%，累計1至2月全國產業用電量則較去年同期減少0.7%。不過受惠人工智慧（AI）科技產業持續熱絡，半導體產業及相關產業用電需求穩健成長，整體產業電力景氣燈號

景氣燈號小百科

根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下：

  • 紅燈：景氣熱絡
  • 黃紅燈：注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向
  • 綠燈：當前景氣穩定
  • 黃藍燈：注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向
  • 藍燈：景氣低迷
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維持黃紅燈。

產業別方面，台綜院指出，半導體業、電腦電子與光學製品業等電子產業用電量持續穩健成長，傳統產業用電表現轉佳，化學材料業與塑橡膠製品業也轉為正成長，雖然鋼鐵業及機械製造業用電量仍負成長，跌幅已大幅縮減。

台綜院認為，以外銷訂單與用電量兩者走勢來看，製造業景氣向上復甦態勢不變。

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半導體業方面，台綜院表示，半導體業持續受惠AI等創新技術快速發展，帶動積體電路與資通訊產品生產動能強勁，加上市場因應川普政策不確定性，提前拉貨，又有去年同期低基期因素，2月半導體用電量成長1.73%，累計1至2月用電量成長1.77%，電力景氣燈號連續10個月呈現揚升的黃紅燈，生產動能穩健強勁，景氣持續維持熱絡。

儘管目前經濟數據樂觀，台綜院提醒，國際政經環境及地緣政治存在高度不確定性，尤其美國關稅政策變數升溫，干擾全球經濟復甦動能，後續仍需持續關注並審慎評估對國內產業影響力道。（編輯：林淑媛）1140321

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