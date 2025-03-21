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富時指數調整生效 台股收跌168.16點失守年線

2025/3/21 13:55（3/21 14:16 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）富時指數調整台股權重今天盤後生效，台積電股價震盪下挫，金融下殺，台股尾盤爆出新台幣884.5億元巨量，終場台股收在22209.1點，下跌168.16點，年線約22305點失守，成交值3167.44億元。台股今天也收週線，上漲241.05點，終結週線連3黑。

電子股終場下跌0.82%，金融收跌0.49%，代表中小型股的櫃買OTC指數終場小跌0.22%。股價超過千元的高價股跌多於漲，維持「十六千金」。

主要電子權值股聯發科、鴻海、台達電、日月光投控、聯電等狹幅區間整理，台積電終場收972元，下跌13元，跌幅1.32%，守住年線，鴻海收165元，小跌0.6%，聯發科收1480元，小跌0.34%。人工智慧（AI）伺服器概念股廣達小跌，緯創小漲，緯穎終場跌3.23%。

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台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，美國總統川普4月可能加徵對等關稅，美國聯邦準備理事會（Fed）觀察政策不確定影響，預期短期利率政策不會大幅轉向。

展望AI產業和台股後市，沈建宏指出，輝達（NVIDIA）GB200晶片與伺服器開始出貨，市場對新一代GB300伺服器期望更高，預期下半年市場對AI應用新方向重拾投資信心，3月台股仍是大區間震盪格局，他評估，AI產業趨勢不會改變，只是AI內容與投資方向調整。（編輯：林家嫻）1140321

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台股今天終場收在22209.1點，下跌168.16點，失守年線。（中央社檔案照片）
台股今天終場收在22209.1點，下跌168.16點，失守年線。（中央社檔案照片）
台股今天終場收在22209.1點，下跌168.16點，失守年線。（中央社檔案照片）
台股今天終場收在22209.1點，下跌168.16點，失守年線。（中央社檔案照片）
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沈建宏
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