外資大砍台積電股匯波動加劇 楊金龍揭外資策略

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）台積電加碼投資美國消息一出，股市劇烈震盪，台積電失守千元大關。外界關注千元以下台積電是否好買點，央行總裁楊金龍表示，「央行好像不適合在這裡報明牌」，不宜談論股市，但他推測，外資大砍電子股，特別是台積電，主要還是去年已經大漲，如今趁機進行獲利了結。

央行今天舉行理監事會，會後記者會上，媒體詢問央行如何看待今年以來外資大舉賣超，熱錢持續流出，導致新台幣趨貶，跌至33元。

楊金龍表示，台積電加碼投資美國消息一出，雖然政府認為電子業、晶片產業是強項，短期不會有影響，但資金面來看，外資確實有點憂慮。

不過楊金龍剖析根本原因，在於2024年電子股及台積電市值增加非常多，他認為外資是藉機獲利了結、實現資本利得，「事實上，台股基本面還是好的」。

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楊金龍接著說，外資基於分散風險的投資策略考量，近期大砍電子股，特別是台積電，匯出不少資金，使得新台幣趨貶，但拉長時間看，2016年至今，新台幣還是升值。

媒體追問，千元以下的台積電，是否為好的買點。楊金龍說，央行密切注意股市，但不宜談論，「央行好像不適合在這裡報明牌」，而且央行也不是絕對專家，只是密切關注而已。（編輯：潘羿菁）1140320