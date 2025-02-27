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AI需求續熱 春節因素干擾1月景氣燈號仍亮黃紅燈

2025/2/27 17:10（2/27 17:35 更新）
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國發會27日公布1月景氣燈號，揮別熱絡紅燈、退回黃紅燈。國發會表示，國內景氣維持溫和成長，但仍需密切關注後續變化。圖為台北西門町商圈午後人潮。中央社記者趙世勳攝 114年2月27日
國發會27日公布1月景氣燈號，揮別熱絡紅燈、退回黃紅燈。國發會表示，國內景氣維持溫和成長，但仍需密切關注後續變化。圖為台北西門町商圈午後人潮。中央社記者趙世勳攝 114年2月27日
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）1月有農曆春節的季節性因素干擾，影響經濟指標表現，國發會今天公布的1月景氣燈號揮別上月熱絡紅燈，轉呈黃紅燈。不過國發會表示，人工智慧（AI）需求延續，國內景氣維持溫和成長態勢。

去年12月在AI需求推動，以及年節備貨效應助攻之下，景氣燈號

景氣燈號小百科

根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下：

  • 紅燈：景氣熱絡
  • 黃紅燈：注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向
  • 綠燈：當前景氣穩定
  • 黃藍燈：注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向
  • 藍燈：景氣低迷
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亮出紅燈，今年1月則有春節因素干擾，加上部份產業已在上月提前備貨，景氣燈號綜合判斷分數月減4分，降至34分，燈號退至黃紅燈。

進一步觀察景氣燈號的9項構成項目，海關出口值轉呈紅燈，增加1分，貨幣總計數M1B轉呈藍燈，減少1分，製造業銷售量指數，批發、零售及餐飲業營業額分別轉呈綠燈與黃藍燈，各減少2分；其餘5項燈號維持不變。

國發會經濟發展處副處長陳美菊說明，景氣燈號構成項目經過季節調整，仍無法完全去除農曆春節的因素，因此將1、2月數據合併看待，更能反映實際情況。

儘管1月受到季節性因素干擾，景氣燈號黃紅燈仍是亮眼表現。陳美菊表示，AI應用商機熱絡，算力需求增加，不只出口持續熱絡，有助於製造業在農曆年後的傳統淡季也能維持成長態勢。

陳美菊進一步指出，領先指標經回溯修正後，轉為上升，同時指標續呈上升，顯示國內景氣溫和成長。

針對美國總統川普1月20日上任後即高舉關稅大刀，市場評估可能影響製造業布局，目前經濟數據是否看出相關訊號。

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陳美菊引用財政部統計，指出台灣1月對東協出口年增21.5%，對墨國出口年增率高達4.8倍，或許與廠商因應策略有關。

財政部指出，川普重返白宮，各界預期關稅戰再起，驅動廠商提早拉貨，這也反映在財政部最新出口統計，台灣1月對墨西哥外銷27億美元、大增4.8倍，雙創空前紀錄，主力出口貨品為顯示卡，這也是AI發展的關鍵零組件。（編輯：林淑媛）1140227

1月景氣燈號為黃紅燈。（圖取自國發會景氣指標查詢系統網頁index.ndc.gov.tw/）
1月景氣燈號為黃紅燈。（圖取自國發會景氣指標查詢系統網頁index.ndc.gov.tw/）
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