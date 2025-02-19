去年製造業產值19.3兆歷年次高 電子零組件貢獻居冠

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（中央社記者劉千綾台北19日電）人工智慧、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，推升資訊電子產業生產動能，經濟部表示，113年第4季製造業產值達新台幣5兆535億元，累計113年全年產值達19.3兆元，寫歷年次高紀錄，電子零組件業貢獻最大。

經濟部統計處今天發布113年第4季製造業產值統計表示，113年第4季製造業產值5兆535億元，較112年同季增加9.44%，連續4季正成長；累計113年全年製造業產值19.3兆元，年增9.75%，表現僅次於111年，創歷年次高紀錄。

資訊電子產業方面，統計處表示，電子零組件業產值1兆7811億元，創歷年單季新高，年增19.37%，為推升製造業生產成長的主要貢獻，其中積體電路業受惠人工智慧與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工持續增產，年增26.81%，但面板及其組件業受大尺寸TFT-LCD面板需求疲弱影響，產值1240億元，年減2.97%，抵銷部分增幅。

此外，電腦電子產品及光學製品業受惠人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，加上半導體產業投資動能續強，產值增加至4483億元，為歷年同季新高，年增25.49%。

傳統產業方面，統計處表示，全球終端需求復甦步調不一，以及受海外同業產能開出加劇市場競爭影響，化學材料及肥料業產值年減2.73%、汽車及其零件業產值年減11.30%。

基本金屬業因112年同季鋼鐵市況疲軟，部分鋼廠產線歲修減產，比較基數較低，產值年增1.08%；機械設備業因半導體產業擴廠動能強勁，帶動半導體生產用設備及零組件增產，產值成長8.95%。

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統計處表示，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，113年第4季製造業生產指數104.15，較112年同季增加13.73%，連續4季正成長。

展望未來，統計處表示，受美中科技爭端、地緣政治衝突及國際貿易保護措施等不確定因素影響，恐制約全球經濟成長力道，但高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器等需求強勁，可望帶動製造業生產動能穩定成長。（編輯：張均懋）1140219