AI挹注1月製造業生產優於預期 前2月可望雙位數成長

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（中央社記者劉千綾台北25日電）儘管農曆春節工作天數減少，AI挹注資通訊產品動能續強，經濟部今天公布1月工業和製造業生產指數仍優於預期，其中積體電路、電腦電子產品及光學製品業皆創歷年同期新高，預估2月製造業動能持續，合計前2月製造業生產指數有望達雙位數成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，1月工業和製造業生產指數皆為歷年同期次高，連續11個月正成長，預估2月將維持正成長趨勢，2月製造業生產指數估介於92.46至96.46，年增18.6%至23.7%；合計前2月製造業生產指數估94.43至96.43，年增11.4%至13.8%。

觀察占比最大的電子零組件業，1月生產指數為106.09，為歷年同期次高，年增16.67%，連續13個月正成長，其中積體電路業指數120.01創同期新高，成長幅度高達22.92%，主因AI與高效能運算應用需求持續暢旺，推升12吋晶圓代工、IC/晶圓測試等增產。

不過，1月面板及其組件業指數翻黑，年減6.31%，黃偉傑表示，由於春節假期工作天數減少，廠商反映受春節因素影響較大。

電腦電子產品及光學製品業方面，1月生產指數為131.65，寫歷年同期新高紀錄，成長幅度達14.78%。黃偉傑表示，伺服器表現優於預期，原本許多伺服器廠商1月春節休假，但因應客戶需求，廠商春節加班，因提高伺服器產能。

此外，傳統產業表現皆為負成長，基本金屬業年減14.82%、化學材料及肥料業年減7.08%、機械設備業年減2.10%、汽車及其零件業年減27.20%，其中化學材料及肥料業、機械設備業由正轉負。

1月汽車及其零件業衰退幅度為27.20%，黃偉傑指出，農曆春節車廠排休，組車天數短少，燃油小型轎車、電動轎車、小型貨車及客貨兩用車等減產較多，加上汽車用電燈組及其他汽車零件等因客戶庫存調節而訂單縮減。

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黃偉傑指出，傳統產業的減幅逐步縮小趨勢，有望挹注第1季工業生產表現，但傳產何時轉正仍須持續觀察，尤其是中國產能外溢效果的影響；化學材料中有部分作為電子工業用途，受惠電子產品需求熱絡，可以平衡中國產能外溢的負面影響。

展望未來，黃偉傑表示，全球經濟成長步調受國際貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素干擾，但AI、高效能運算等新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器需求暢旺，可望帶動台灣製造業生產動能穩健成長。（編輯：張均懋）1140225