新北將升級重陽實驗室 可驗食品病毒菌等逾千項

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（中央社記者高華謙新北22日電）食安議題受矚目，新北衛生局預計斥資新台幣1億元將轄下實驗室升級為國家級「重陽實驗室」，可檢測食品微生物、中毒致病菌等1000多項，實驗室效能將僅次中央，估2026年完工。

近來包括蘇丹紅、邦克列酸與相關食物中毒案件等食安議題引發各界關注。新北市政府衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告中說，為擴充食安檢驗量能，「重陽實驗室」將建置分子生物、化學、細菌、病毒、放射性核種等測試實驗室，配置有液相層析串聯質譜儀、氣相層析串聯質譜儀、分子生物PCR等高精密儀器。

陳潤秋說，以這幾次食安事件來看，食物中毒品項已與先前不同，因此希望重陽實驗室能提升未來在檢驗感染、中毒方面的數目、項目與效率。

新北衛生局說，目前轄下實驗室可檢測食品中包括微生物、添加物、藥物殘留、放射性核種等約930項次，未來將增加至約1100項次。

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衛生局表示，此外，預計增加如食品中諾羅及A肝病毒、登革熱病毒PCR檢測、食品中毒致病菌如產氣莢膜桿菌等重要檢測項目。重陽實驗室將進駐蘆洲區重陽大樓，達580坪，檢驗人力也將由現行15人增加至20人。

衛生局說，除具有衛生福利部食品藥物管理署與國際ISO/IEC 17025雙認證的檢測品質外，將導入物聯網（IoT）與AI技術建立數位化流程管理與人員儀器環境安全監控系統，除運用智能科技建立高效能檢測實驗室外，也將採用可降低碳排及提升空調效能的全熱交換技術工程，希望積極為民眾食安進行科學把關，也為環境永續盡心力。（編輯：李錫璋）1130522