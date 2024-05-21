新北小神農華佗營中藥入菜做蛋糕 6/3起報名

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市「小神農華佗營」今年將移師中華穀研所舉辦，衛生局今天表示，6月3日開始報名，參加學童將化身小神農，探索中醫藥奧秘，透過烘焙體驗中藥材入菜、做枸杞蛋糕妙用。

新北市衛生局長陳潤秋、新北中醫師公會理事長陳建輝及中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河，今天召開記者會，公布「小神農華佗營」相關報名與舉辦內容事宜。

衛生局指出，過去中醫常被視為調理或民間療法，非主流醫療體系，但強化自身免疫力，讓身體機能運作正常化，自然能夠抵抗致病因子。

陳潤秋表示，今年首次移師穀研所舉辦，除中醫師親自教導香草茶DIY、針灸術、八段錦及穴位保健的闖關遊戲外，並藉藥食兩用中藥材，融入榖研所特色烘焙課程，讓學童從小知悉中醫神妙與保健重要性。

現場除展示山藥蓮子雞湯、百合培根義大利麵、肉桂茴香酥餅等食物，施坤河並教做學童DIY枸杞桂圓核桃蛋糕。

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陳建輝接受中央社記者訪問表示，新北市中醫師公會近年推動校園中藥園區，利用樹林區山佳國小或新店區央北社會住宅空間，種植魚腥草、薄荷、紫蘇、香茅、麥門冬、檸檬香茅、當歸、丹蔘、薄荷等多種中藥。

衛生局表示，小神農華佗營知性又有趣，活動包含餐費、材料及保險全部免費，活動8月4日舉行，設籍新北各公私立國小三至五年級學童可參加，6月3日起至6月21日在衛生局官網報名。（編輯：陳仁華）1130521