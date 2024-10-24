政院：樂觀看待朝野協商總預算案 未討論釋憲

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（中央社記者賴于榛台北24日電）立法院今天下午將再次針對114年度中央政府總預算案進行朝野協商，行政院表示，行政院主計總處已經提出解決方案，對朝野協商保持樂觀態度，目前未到需要釋憲救濟的階段，也未有討論。

立法院進入預算會期，藍白立委主張明年度中央政府總預算案原住民禁伐補償金預算，應該依照今年6月三讀通過的禁伐補償條例，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，但總預算案只編4萬元，因此將總預算案退回程序委員會，要求重編。朝野至今對此未有共識，立法院長韓國瑜下午將再度召集朝野協商。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，行政院長卓榮泰一直殷切期盼朝野和諧，因為團結的台灣才是最好的台灣，政院也抱持最大誠意，溝通總預算案。

李慧芝說，行政院做為憲政機關，一定會尊重立法院的預算審查權，也盼立法院尊重行政院的憲法權限，在憲法第70條的精神、大法官釋字第391號，以及預算法第91條的規定前提下，立委對於大幅增加預算的法律提案應先徵詢行政院，並且確定資金來源。

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李慧芝指出，在這前提下，主計總處已提出相關方案，這是開啟意見交流很重要的一部分，主計總處將持續跟各黨團溝通說明，政院對今天下午的協商持續保持樂觀。

卓榮泰日前曾說，若不得已將透過釋憲救濟。李慧芝則強調，行政院對朝野協商持續樂觀，在遵守憲法還有預算法情形下，行政院將持續用最大誠意跟各黨團溝通，「若不得已」才會用到救濟，目前尚未到此地步，因此一直都沒有討論釋憲救濟。（編輯：林興盟）1131024