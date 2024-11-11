本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普2.0外交軍事核心 華爾街日報：交易與嚇阻
首頁 / 產經
APEC
新聞專題
APEC1/150
首頁 / 產經

祕魯APEC年會登場 台美雙邊擬觸及貿易倡議後續談判

2024/11/11 08:02（11/11 08:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
秘魯APEC年會11日揭幕，台灣將把握機會向CPTPP成員傳遞遵守高貿易標準決心。（圖取自APEC網頁apec.org）
秘魯APEC年會11日揭幕，台灣將把握機會向CPTPP成員傳遞遵守高貿易標準決心。（圖取自APEC網頁apec.org）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡利馬11日電）秘魯APEC年會今天揭幕，台灣將把握機會向CPTPP成員傳遞遵守高貿易標準決心，助入會案往前推進；隨著川普將重返白宮，台美官員雙邊會談預料將觸及台美21世紀貿易倡議後續談判事宜。

CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。

資料來源：經濟部國際貿易局

看更多
關閉
成員國共涵蓋約5億人口，國內生產毛額（GDP）合計占全球約13%，近年隨著世界貿易組織（WTO）多邊貿易談判功能消退，地緣政治催化下，2024亞太經濟合作會議（APEC）

APEC小百科

  • 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。
  • 1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。
  • 每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。
  • 不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。
  • 從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。
看更多
關閉
轉而成為國際領袖區域角力擂台。

今年中國國家主席習近平確定出席APEC年會，期間是否與美日兩國上演最後的「拜習會」和首次「習石會」（習近平與日本首相石破茂會晤）是全球關注焦點。

對於力爭加入CPTPP的台灣而言，APEC則是傳達符合高標準、遵守貿易秩序絕佳場合，行政院政委、經貿辦總談判代表楊珍妮表示，台灣已經準備好和CPTPP成員共同追求綠色經濟、包容成長和數位轉型，打造新時代的貿易規範。

行政院經貿辦也盼複製與加、英簽署雙邊經貿協議的成功經驗至更多CPTPP成員，並加強產業與技術合作、人員交流等實質經貿往來，為台灣入會創造更有利的條件。CPTPP已針對新入會案確立「奧克蘭三原則」，新成員欲加入CPTPP，必須符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定。

至於其他雙邊會談議題，估涵蓋投資、供應鏈、氣候變遷、數位貿易等議題。此外，近年在地緣政治催化下，半導體韌性與國安幾乎劃上等號，可想而知，半導體必定蟬聯場邊熱門話題。

另一方面，美國總統大選結果出爐，由於川普一向反全球化，主張貿易保護主義，恐添未來4年台美雙邊經貿往來變數，台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。

看更多
關閉
後續談判料將成為台美會談重點之一。

除了官方交流，每一經濟體都會推派企業代表出席APEC，分享對當前經濟局勢的觀點。台灣3位APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表，包括宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵。

3位皆來自科技產業，他們去年在舊金山APEC年會期間透露，明年將推動更多智慧解決方案，並著手制定亞太區域AI框架。（編輯：林淑媛）1131111

延伸閱讀
川普重返白宮 台美21世紀倡議、租稅協定談判添變數評論指台灣入CPTPP受阻 學者：盼主席國加拿大助台一臂之力APEC年會11日登場 林信義：為台灣爭取更多國際支持拜登將赴南美出席APEC與G20峰會 可能會晤習近平越南國家主席梁強首次出訪 赴智利秘魯出席APEC
川普
俄烏戰爭 波蘭學者：與川普合作充滿不確定性美媒：LGBTQ+憂川普執政打壓 為最壞情況做準備
習近平
普拉伯沃見多家中國企業 簽署逾百億美元投資協議習近平會印尼總統 雙方將強化戰略合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
越南國家主席梁強首次出訪 赴智利秘魯出席APEC
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：