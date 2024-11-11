祕魯APEC年會登場 台美雙邊擬觸及貿易倡議後續談判

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（中央社記者曾智怡利馬11日電）秘魯APEC年會今天揭幕，台灣將把握機會向CPTPP成員傳遞遵守高貿易標準決心，助入會案往前推進；隨著川普將重返白宮，台美官員雙邊會談預料將觸及台美21世紀貿易倡議後續談判事宜。

CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 成員國共涵蓋約5億人口，國內生產毛額（GDP）合計占全球約13%，近年隨著世界貿易組織（WTO）多邊貿易談判功能消退，地緣政治催化下，2024 亞太經濟合作會議（APEC） APEC小百科 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。

1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。

每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。

不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。

從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。 看更多 關閉 轉而成為國際領袖區域角力擂台。

今年中國國家主席習近平確定出席APEC年會，期間是否與美日兩國上演最後的「拜習會」和首次「習石會」（習近平與日本首相石破茂會晤）是全球關注焦點。

對於力爭加入CPTPP的台灣而言，APEC則是傳達符合高標準、遵守貿易秩序絕佳場合，行政院政委、經貿辦總談判代表楊珍妮表示，台灣已經準備好和CPTPP成員共同追求綠色經濟、包容成長和數位轉型，打造新時代的貿易規範。

行政院經貿辦也盼複製與加、英簽署雙邊經貿協議的成功經驗至更多CPTPP成員，並加強產業與技術合作、人員交流等實質經貿往來，為台灣入會創造更有利的條件。CPTPP已針對新入會案確立「奧克蘭三原則」，新成員欲加入CPTPP，必須符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定。

至於其他雙邊會談議題，估涵蓋投資、供應鏈、氣候變遷、數位貿易等議題。此外，近年在地緣政治催化下，半導體韌性與國安幾乎劃上等號，可想而知，半導體必定蟬聯場邊熱門話題。

另一方面，美國總統大選結果出爐，由於川普一向反全球化，主張貿易保護主義，恐添未來4年台美雙邊經貿往來變數， 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。 看更多 關閉 後續談判料將成為台美會談重點之一。

除了官方交流，每一經濟體都會推派企業代表出席APEC，分享對當前經濟局勢的觀點。台灣3位APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表，包括宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵。

3位皆來自科技產業，他們去年在舊金山APEC年會期間透露，明年將推動更多智慧解決方案，並著手制定亞太區域AI框架。（編輯：林淑媛）1131111