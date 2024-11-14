彭双浪：友達已全球化布局 樂觀看待全球景氣

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（中央社記者潘智義台北14日電）全球矚目美國總統當選人川普將重返白宮的後續影響，台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪今天表示，友達已全球化布局，如何因應美中貿易戰，還是等川普就任美國總統，政策確認再說。

彭双浪指出，觀察全球兩大經濟體，美國經濟不錯，中國刺激景氣政策見效，樂觀看待後續全球景氣表現。

資訊月暨教育科技展今天開幕，彭双浪在典禮後受訪時指出，美國經濟發展狀況不錯，就業非常好，通膨也受到控制；中國經濟狀況在近兩年確實受到房市、車市，消費產品的影響，比較疲軟，但今年9月以後中國刺激市場政策發揮功效，包括節能補貼，刺激消費買氣、救房市，都使中國經濟發展逐漸恢復，若兩大經濟體都持續成長，也會帶動全球發展。

彭双浪說，中國刺激經濟政策發揮作用，十一假期電視銷售量年增14%，銷售金額年增28%，代表更高單價電視賣得更好，主因電視面板尺寸變更大，主流尺寸為75、85、100吋，銷售單價高，尺寸大面積消耗更多。

他解釋，面板過去供過於求，但現在除尺寸變大有利去化產能之外，面板業更有紀律，不會惡性競爭、拚產能，嚴控產能稼動率，更沒有新產能。電視面板價格持穩，10月已止跌，且有上揚跡象，雖然資訊電子（IT）面板價格稍弱一點，但車用產品都處於獲利狀態。

針對友達未來3大領域，彭双浪指出，車用、垂直場域、顯示產業當中，尤其看好車用市場穩定成長，且有廣大應用，第3季加上併購德國車用供應商BHTC以後，整體車用產品占整體營收達26%，仍會持續增加。

另外，友達在智慧場域經營，包含智慧零售、智慧企業、教育、醫療或智慧製造，成長也非常快，第3季非面板營收已占36%，希望將來降低純面板營收，增加垂直場域的營收比重，脫離面板產業的景氣循環。

彭双浪說，雖然川普訴求增加關稅，甚至將中國關稅從25%提高至60%，當然會影響企業的生產製造計畫，但設廠是一個長期的計畫，不至於因為政策變動，任意做很大調整。友達朝場域經濟轉型過程，已更接近市場、全球化布局；今年併購德國的BHTC，就是針對車廠要求接近其組裝廠。

他強調，友達在美洲的墨西哥，歐洲的保加利亞，印度、中國都有製造工廠，已全球化布局，今年也在越南開始生產。

彭双浪表示，全球化布局不僅關稅考量，更須考量疫情後變化，製造從長鏈到短鏈，由全球化到在地化的影響更大，因此，也從供應鏈及公司經營的韌性角度出發；並靜觀其變，觀察川普上任後政見實施速度與力度，再調整全球布局。（編輯：楊蘭軒）1131114