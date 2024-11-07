彭双浪：市場最大不確定因素落幕 展望美中市場樂觀

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（中央社記者潘智義台北7日電）美國共和黨總統候選人川普贏得大選，LED廠富采董事長彭双浪今天表示，美國總統大選落幕，最大不確定因素跟著落幕，而中國加大刺激市場力度，對於明年美、中2大市場展望樂觀。

富采今天舉行線上法說會並公布最新財報，第3季淨利歸屬母公司業主新台幣700萬元，每股盈餘0.01元，單季轉虧為盈。

彭双浪表示，今年第3季熱度不若往年，營收與第2季相當，但高附加價值產品銷量增加，且閒置產能下降，單季重回小盈餘局面，從年初虧損到小賺具有指標意義；旗下晶成已完成改組，將保留光電產品，加速整合微型發光二極體（MicroLED）產品的發展。

彭双浪指出，將提升生產力、降低成本以及活化產品，年底備貨告一段落，將趁不繁忙之際維修廠房；美國總統大選落幕，最大不確定因素跟著落幕。中國加大刺激市場力度，對於美、中市場，明年展望都樂觀

富采旗下隆達董事長范進雍表示，中國滁州廠無人車用產線明年下半年完成，未來2、3年可貢獻營收。

另外，中國LED低價促銷持續對台灣產業影響，但已趨於平衡，富采表示，希望透過高品質產品促成營收成長；從韓國LED廠擬退出的傳聞進一步觀察市場，藍、綠光材料供過於求。

若韓廠關閉LED事業，轉為發展微型發光二極體（Micro LED），富采認為，將有助產品價格下降，提高整體市場滲透率。（編輯：潘羿菁）1131107