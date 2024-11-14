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強勢美元壓境 新台幣收32.546元續寫逾3個月新低

2024/11/14 18:18
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）僅管美國最新公布的消費者物價指數（CPI）符合市場預期，川普勝選效應延燒，激勵美元強勢表態，亞幣面臨沉重貶值壓力，新台幣兌美元盤中一度摜破32.6元價位，收盤則收在32.546元，貶9.6分，繼續刷新逾3個月新低紀錄。

美國總統選舉由川普勝選，對經濟及金融市場的影響持續發酵，台灣今天繼續上演股匯雙殺戲碼，台股開低震盪，盤中跌勢擴大，跌逾240點，終場下跌144.85點，收在22715.38點，力守22700點。外資連5日賣超，今天繼續大砍台股新台幣254億元。

美國10月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比年增2.6%，符合市場預期，增加市場對於聯準會將在12月降息的押注，但美元不降反升。

外匯交易員指出，美元上漲主要反映「川普交易」，而非通膨數據；隨著美元指數朝107大關挺進，非美貨幣全數走弱，加上外資連日出走，投信持續匯出投資款，均加劇新台幣貶值壓力，匯市交投爆出大量，台北及元太外匯市場總成交金額達23.925億美元。

新台幣兌美元今天以32.48元開盤後，在美元強勢、台股下挫、外資匯出等利空夾殺之下，跌幅一路擴大，接連貶破32.5、32.6元價位，最低觸及32.604元。外匯交易員表示，儘管出口商在32.6元上方掛單不少，但近期新台幣趨貶，廠商不急著賣，央行也不想逆勢操作，缺乏煞車力道情況下，新台幣跌跌不休，一度重貶逾1.5角。

根據央行統計，美元指數今天續漲0.42%，人民幣貶0.17%，新台幣貶0.29%，日圓下殺0.46%，韓元獨強，上漲0.33%。

央行總裁楊金龍今天於立法院備詢時也提到，9月底以來，市場押注川普勝選，川普交易盛行之下，美元一路走強，直到現在選舉結果底定，美元依舊強勢，未來應該續呈偏強格局。

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立委關切，川普青睞弱勢美元，是否會影響後續匯市方向，楊金龍則說，美元至今還是強勢，顯見「美元是由市場決定，不是由總統決定」。

外匯交易員則說，從國際盤走勢、台股及外資動向來看，新台幣找不到止貶回升的理由，至於會貶到哪裡，先看美元表現，本週美國聯準會官員陸續發表談話，聯準會主席鮑爾也將發言，是否會進一步牽動市場情緒，投資人屏息以待。（編輯：楊蘭軒）1131114

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