藍委稱不交流是憂高中生心智未成熟 鄭英耀駁斥

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（中央社記者王揚宇台北28日電）馬英九基金會27日安排陸生團參訪中山女高，卻未安排和學生座談。國民黨立委稱是因為教育部次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，葉丙成已駁斥，教育部長鄭英耀今天受訪說，請相信葉丙成的說明，並沒有這樣的對話，說這樣話的立委應該負責任。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，27日參訪中山女高時未與學生交流。媒體報導，協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，葉丙成認為高中生心智尚未成熟，如果要與陸生團座談，比較敏感，因此不和學生座談。

葉丙成昨天受訪表示，馬英九基金會一開始就沒有安排與學生交流，絕非教育部示意，且他沒有說「心智年齡未成熟」。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查行政院與朝野立委所提運動部組織法草案等案，鄭英耀會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。

鄭英耀說，馬英九基金會在11月初就提出相關申請，本來當時的申請，只有到大學訪問，至於中山女高部分也只有校務參訪，並沒有與學生有互動，「基金會當時的提出就是這樣」。

鄭英耀接著表示，葉丙成是基於善意的提醒，因為在上課期間，盡量不要影響老師教學與學生活動，以免家長認為可能會造成無謂的困擾。

媒體詢問，這是否與國安有關。鄭英耀說，沒有，因為基金會提出的參訪行程中，就沒有校園跟學生的互動，也沒有這樣的對話，請大家相信葉丙成的說明。

媒體追問，為何要提到年紀。鄭英耀說，完全沒有這樣的對話，說這樣話的立委應該負責任。（編輯：張良知）1131128