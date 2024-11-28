海科館長疑涉霸凌 鄭英耀：專家需時間寫專業報告

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（中央社記者王揚宇台北28日電）國立海洋科技博物館長陳素芬遭控職場霸凌，教育部27日表示，經專案小組評估，陳素芬已不適合擔任主管職務。教育部長鄭英耀今天受訪說，初步調查已完成，只是委員（專家學者）基於專業，希望給時間寫更專業的報告，目前還沒有完整結論。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查行政院與朝野立委所提運動部組織法草案等案。鄭英耀會前接受媒體聯訪，針對陳素芬疑似職場霸凌調任非主管職務，但沒公布完整報告等議題，作相關說明。

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鄭英耀說，當時有人投訴，教育部先就針對陳素芬的指控進行調查，而調查後發現，有些訊息是誤解，但陳素芬確實在領導各方面，包括情緒自我管理等，已達到必須要給予調整職務到非主管職。

鄭英耀指出，教育部也請學者專家，有法學專業教授、心理學專業教授、律師，針對所有指控，就法律層面、心理層面霸凌等部分，初步調查已經完成，只是委員基於專業，希望給一些時間寫專業報告以示負責，因此在霸凌部分，還沒有完整結論，因此先給予職務調整。（編輯：蘇志宗）1131128