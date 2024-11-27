海科館長疑職場霸凌遭拔官 藍籲公布調查報告

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（中央社記者王承中台北27日電）海科館長陳素芬疑似職場霸凌，遭教育部調任非主管職務。國民黨智庫副執行長凌濤今天質疑，陳素芬僅被調離非主管職，而霸凌案未有正式報告，真相未明，是有調查報告但不敢揭露，還是被人遮掩。

勞動部公務員輕生案引發社會關注職場霸凌，國立海洋科技博物館長陳素芬日前遭爆，經常用高分貝音量飆罵部屬，教育部日前組成專案小組進行調查。教育部表示，經專案小組評估，陳素芬已不適合擔任主管職務，後續將針對是否成立職場霸凌繼續調查。

國民黨今天發布新聞稿指出，教育部次長葉丙成日前在行政院院會後記者會指出，10月底已派員前往海科館進行現地行政檢視，初步調查報告已完成，為確保調查結果的客觀性與公信力，教育部已組成外部委員調查小組，27日將公開說明。

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國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤指出，葉丙成督導的海科館聲明比勞動部還爛，「官官相護」，質疑當時開會請政風追殺吹哨者的副館長也無任何懲處，令外界咋舌，難怪綠營權貴涉入霸凌案能有恃無恐。而林右昌子弟兵陳素芬僅被調離主管職，也無公開道歉，簡直是「謝宜容2.0」，引發基隆基層莫大的憤怒。

凌濤表示，呼籲行政院長卓榮泰，不要以拖待變、不要想便宜行事，教育部及海科館聲稱調查進行中，卻欺騙民眾，27日截止日沒有任何報告出現，也不承諾調查報告應向全民報告的時間。究竟不交出調查報告的心態是什麼，是明明有報告但不敢揭露，還是調查報告被哪位高層遮掩。（編輯：翟思嘉）1131127