陸生團訪台 陸委會盼大陸開放自由交流

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（中央社記者謝怡璇台北28日電）馬英九基金會邀請陸生團昨天抵台。陸委會認為，短暫、參訪團式的青年交流，讓陸生對台灣社會的體會有限，且陸生團的組成經過精心挑選，中共若想讓兩岸青年交流，就不要害怕讓學生來台灣。

大陸委員會（陸委會）28日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑提到，政府一向支持符合法令規定、健康有序的兩岸學生交流，不過對於短暫、參訪團式的青年交流，陸委會認為對體會台灣人文社會仍有侷限，讓所有陸生在不設前提、沒有政治的環境下，自由、自主、自在在台灣與學生交流互動，才能體驗台灣的真實面貌。「中共方面如果真的想讓兩岸青年交流，那就不要害怕讓學生來台灣讀書，不要害怕讓學生來台灣居住。」

梁文傑指出，這次陸生團組成有精心挑選，在正常狀況下，來的學生應該是各式各樣、各種意見、成分都有的，陸委會希望大陸方面能做到真正的開放自由交流，就像台灣學生若要去大陸唸書，政府從來沒阻止過，也沒有任何管制措施，「我想這個才是真正的自由交流。」

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梁文傑提到，樂見讓年輕學生能按照自己的意願來台生活就學，生活一段時間體會台灣真正的面貌，並呼籲「中共方面是不是能夠對於學生交流的部分做到真正的、沒有統戰意味的開放與交流。」

梁文傑表示，「從2020年4月宣布暫停陸生來台就學後，超過4年沒有恢復。自疫情結束後我們不斷呼籲，希望對岸開放學生來台就讀，為爭取陸生來台，去年特別將陸生納入健保制度中。可惜的是，對岸始終沒有回應。」

據陸委會提供陸生來台研修及修讀學位統計顯示，截至112學年度，包含研修生及學位生在內，共有4651名陸生在台就學。（編輯：呂佳蓉）1131128