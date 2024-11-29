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知道台灣世界12強賽奪冠 馬龍預告可能有棒球交流

2024/11/29 19:30（11/29 20:16 更新）
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馬英九基金會邀請陸生團訪台，奧運桌球6金得主馬龍（右2）29日前往文化大學進行桌球交流，與曾代表台灣參加奧運的文大校友陳思羽（右1）、蔣澎龍（左1），輪流分組切磋球技。中央社記者黃巧雯攝 113年11月29日
馬英九基金會邀請陸生團訪台，奧運桌球6金得主馬龍（右2）29日前往文化大學進行桌球交流，與曾代表台灣參加奧運的文大校友陳思羽（右1）、蔣澎龍（左1），輪流分組切磋球技。中央社記者黃巧雯攝 113年11月29日
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）馬英九基金會邀請陸生團訪台，奧運桌球6金得主馬龍今天現身文化大學進行桌球交流，他透露，知道台灣日前在世界12強棒球賽奪冠，後續可能會有棒球交流機會，也讓他相當期待。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，成員包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人，馬龍今天前往文化大學與2名曾代表台灣參加奧運、文化大學校友陳思羽及蔣澎龍切磋球技。

馬龍連日來除了參訪林安泰古厝與台北孔廟，還有前進校園，受歡迎的程度也讓他坦言超乎想像，他接受媒體聯訪時表示，原本想買一些伴手禮，「沒想到大家送我好多。」

馬龍透露，接下來可能還會有棒球交流機會，讓他相當期待，「過去沒上手過，這次也是第一次，我也知道之前台灣隊拿到冠軍，希望有好的體驗。」

除了學校交流行程外，馬龍指出，還將參觀故宮，並前往日月潭、陽明山。

談到未來是否希望再度訪台，馬龍表示，這幾天參觀、交流感覺很好，以後有機會還想要更深刻了解台灣。（編輯：陳政偉）1131129

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