馬龍赴文化大學桌球交流 與馬英九對打「開球」

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）馬英九基金會邀請陸生團訪台，奧運桌球6金得主馬龍今天赴文化大學參訪，由前總統馬英九與馬龍透過對打方式開球。馬龍笑稱：「這應該我除了跟馬琳之外，跟另一位馬先生打球。」

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，成員包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人。

陸生團下午前往文化大學，這場兩岸桌球交流，吸引不少學生到場，爭睹中國桌球名將馬龍風采，開球儀式由熱愛慢跑的前總統馬英九拿起桌球拍和馬龍進行對打。

馬龍接受媒體聯訪時表示：「非常開心跟馬英九先生一起開球，這可能是我除了跟馬琳外，跟另一位馬先生打球，感謝馬先生邀請大陸學生團來台灣訪問、交流。」

馬龍征戰國際賽多年，他指出，之前去過非常地方，一直很想要來台灣參觀、學習、交流， 「第一次來到這裡，感覺非常開心，感謝有這個機會。」

在開球儀式過後，展開2場雙打和1場單打交流賽，由馬龍與2名曾代表台灣參加奧運、文化大學校友陳思羽及蔣澎龍切磋球技。

第1場雙打馬龍先與陸生團的成員搭檔，出戰陳思羽與蔣澎龍，馬龍過程中大秀背後發球美技，讓現場驚呼聲不斷。

兩組人馬第2場雙打互換搭檔，由馬龍改與陳思羽合作，最後一場單打則由馬龍對決蔣澎龍。（編輯：陳政偉）1131129