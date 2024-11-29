馬龍赴文大桌球交流 讚蔣澎龍、莊智淵影響力

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）馬英九基金會邀請陸生團與桌球名將馬龍訪台，奧運6金得主馬龍今天赴文化大學進行桌球交流，他今天說，蔣澎龍和莊智淵對台灣桌壇影響深遠，「可能有他們，才有現在林昀儒和鄭怡靜。」

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，成員包括中國桌球名將馬龍，而馬龍自2012年倫敦奧運起，連續4屆參加奧運，每屆都有金牌進帳，手握6金的他，也是為中國史上首位奧運「6金王」。

這場在文化大學桌球交流活動，共安排2場雙打和1場單打賽事，由馬龍與2名曾代表台灣參加奧運、文化大學校友陳思羽及蔣澎龍切磋球技。

36歲的馬龍比蔣澎龍還小12歲，他接受媒體聯訪表示，蔣澎龍過去世界排名最高曾來到第3，擁有很好的實力，他認為，蔣澎龍和莊智淵那個年代在桌球界成功，帶動更多台灣選手熱愛桌球，「可能有他們，才有現在林昀儒和鄭怡靜 ，這些影響力是他們那一代留下來。」

不過，馬龍雖然征戰國際賽多年，但生涯未曾與蔣澎龍交手，今天兩人在單打對決，也是頭一遭，他笑稱，兩人都已用全力。

陳思羽今天不僅在雙打與馬龍對打，兩人還在第2場雙打合作，她賽後也化身粉絲拿出球拍給馬龍簽名。她開心地表示，「我今天蒐集好、蒐集滿，又對打、又搭檔，又握手、又簽名、又拍照。」

31歲陳思羽為近4屆奧運台灣女團固定班底，而48歲蔣澎龍曾4度征戰奧運，2008年北京奧運則是最後一次參賽，後來在2012年退役，生涯手握4面世錦賽銅牌，亞運則累積1銀、1銅。（編輯：陳政偉）1131129