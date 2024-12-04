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拒拿民眾提供國旗 蕭旭岑：不能要求我做什麼動作

2024/12/4 14:32
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（中央社記者魯鋼駿、郭宣彣新竹市4日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天帶領陸生團到新竹清華大學參訪，有民眾拿中華民國國旗給蕭旭岑，他未接受，並說這「你不能要求我做什麼動作」。

馬英九基金會邀請的陸生參訪團上午10時許搭乘遊覽車抵達新竹清華大學名人堂，不少學生高舉布條及標語，高喊「梅有自由、梅有交流」及「交流要平等、民主是前提」，也有學生歌唱「台灣尚勇」迎接。

現場也有學生高舉中華民國國旗、印有「台灣獨立」字樣布條，還有學生拿著五星旗、臉上貼著五星旗貼紙到場。

蕭旭岑到場後走向群眾，有民眾立刻遞出1支中華民國國旗要給蕭旭岑，但他未接受，有民眾喊「你為何不敢拿國旗？」質疑「是不是有中國同學在就不敢現在拿？」蕭旭岑回應「這就是一種專制，你不能要求我做什麼動作。」

有學生追問「我可以問問題嗎？」接著指向一旁的中華民國國旗與五星旗問「你的中國是哪一個中國？」蕭旭岑回「中華民國」。

蕭旭岑向群眾允諾結束媒體聯訪會再跟大家對話，雙方達成共識，民眾說「一定要回來」，蕭旭岑雙手比「讚」並說「這就是民主，台灣民主就是這樣」。

陸生團成員日前接受媒體採訪時祝賀「中國台北隊」奪得世界棒球12強賽冠軍，陸委會主委邱垂正今天稱馬英九基金會邀陸生團來台，有涉及矮化台灣等言論。

蕭旭岑接受媒體聯訪指出，依切結第1點「不發表與活動無關之政治性言論與宣傳，勿有矮化我方的行為與用語，若有違反立刻停止所有接續行程。」陸委會並未停止他們行程，顯示沒有違反規定，

蕭旭岑說，兩岸制度不同、用語不同，該女學生並非主動發表政治言論，而是在接受媒體採訪時以習慣用語祝福台灣隊獲得世界12強棒球賽冠軍，並沒有要矮化，台灣社會是有包容、雅量的。

陸生團結束清大參訪後，轉往新竹縣竹北市1家餐廳用餐，現場竹北警分局等單位進行戒備，陸生團抵達後順利進入餐廳。

另有1名陳姓民眾在奧運桌球金牌選手馬龍下車時，拿桌球拍要簽名，馬龍接過球拍簽名並同意合影。

陳姓民眾告訴中央社記者表示，他喜歡桌球運動，得知馬龍來台到此等待，獲得簽名非常開心。（編輯：林恕暉）1131204

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