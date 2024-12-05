陸生團訪中山女高被稱進盤絲洞 家長會抗議馬辦：拒絕政治操作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北5日電）馬英九基金會日前安排陸生團參訪北市中山女高，被中國網友形容進「盤絲洞」；家長會聲明，學生影像流出還被偏頗報導、無法接受，已向基金會嚴正抗議、拒絕政治操作。

包含馬龍在內，馬英九基金會邀請來自中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，11月27日到台北市立中山女高參訪校內建築及古蹟，未與學生直接交流；「網易」及「搜狐」等中國社群平台、媒體陸續出現文章，稱馬龍到中山女高「像是唐僧掉進盤絲洞」「被嚇得臉都白了」。

中山女高家長會在臉書發出聲明表示，針對近日陸生參訪活動引發的爭議，家長會深感憤慨，並心疼孩子們因媒體報導及網路留言攻擊造成的傷害；本次參訪活動由學校基於學術、體育及文化交流的原則安排，全程確實未開放媒體入校，也未主動安排學生與陸生進行互動，也無公開宣傳的情事。

家長會指出，然而事後卻有學生的影像流出，且被部分大陸媒體偏頗使用並進行扭曲報導，嚴重損害學校與師生的形象，事件發展至此，令人無法接受。

家長會說，已與學校充分溝通，並明確表達家長的立場與訴求；首先向主辦單位馬英九基金會表達嚴正抗議，強調校園和學生不應被任何形式的政治操作所利用；對於引用學生影像進行不當影射的媒體或社群，將不惜採取法律行動，堅決捍衛學生權益。

家長會並要求學校正式說明事件的來龍去脈及校方的處置方式，並提供學生必要的關懷與心理輔導；未來安排此類交流活動時，須更審慎評估，並制定更嚴謹的管控流程，防止類似情況再度發生。

家長會表示，爭議中，孩子們無辜成為箭靶，請社會大眾停止散播誇大及醜化中山學生的報導，並停止對學生們的言語攻擊，也期盼中山的師生與家長能從事件中吸取經驗，共同以更周全的態度守護校園，呵護每位學生。

中山女高昨天也透過北市教育局轉發新聞稿回應，表示有關大陸網路及社群媒體針對接待陸生團的行為發表非事實言論或訊息，甚至使用帶有物化女性的扭曲報導，還有譴責中山女高師生的言論，皆已造成中山女高親師生及校友相當大的傷害。

有關物化女性歧視的詞彙報導，中山女高表示，這部分本校親師生及校友態度相當一致，十分不認同，並堅決抗議不當標籤，除公告媒體外，同時已正式請主辦單位正視並溝通此事件。

而在教育參訪部分，中山女高表示，教育交流參訪全程2小時安排為學校教育理念及特色發展簡介、歷史古蹟導覽及科技融入體育的虛擬高爾夫球課程體驗，完全未涉及任何政治議題。

校方指出，到訪時間為段考前，教育部已提醒勿影響學生作息，且學校考前一週也會暫停學生活動，並未安排學生交流；尊重主辦單位參訪各校均為非開放行程，學校不會公開向師生宣傳，過程中更未強迫學生參加或安排學生夾道歡迎、開放媒體入校採訪，遑論撤下國旗等。

對於學生照片於網路上流傳，校方已立即要求主辦單位須遵守未成年肖像權使用規範，並提醒學生可以自行撤下個人上傳資訊或進行檢舉，如需要協助，可跟學校聯繫。

校方表示，在教育交流參訪這部分，接收到許多不同的意見回饋，有支持信任的、有批判建議的，學校理應尊重接受，立場上也會顧及不同角度的意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

校方說，在多元聲音的現代社會中，學校重視培養學生的媒體識讀能力，提升具備自主思辨能力，從而客觀正確解讀各種媒體資訊的真實性，並避免以偏概全的月暈效應。

校方呼籲公眾與媒體表達及理解事件原貌時，務必秉持理性與尊重，避免非事實的批判物化，營造健康且正向的公共討論環境，勿讓中山女高親師生及校友持續受到網路留言的傷害與霸凌。（編輯：李淑華）1131205