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陸生團可受訪 陸委會：去年經驗平順所以允許

2024/12/5 19:12
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（中央社記者李雅雯台北5日電）馬英九基金會邀請陸生團來訪台灣，馬辦安排陸生接受媒體訪問掀爭議，立委賴士葆否認這個「例外」出於其主持的協調會；陸委會回應，主要是出於去年經驗平順所以允許。

大陸委員會（陸委會）5日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

陸委會對於中國大陸來台訪問團多會要求遵守「三不一低調」原則，也就是不得從事對台宣傳行為等與許可目的不符的活動、不發表與活動無關政治性言論與宣傳、勿有矮化台灣的行為或用語，來台不得接受媒體採訪與保持低調。

梁文傑表示，對於各個中國大陸訪問團都會要求三不一低調原則，要求不得接受媒體採訪；陸委會主委邱垂正4日在立法院的答詢講得太快了一些，必須幫他再完整一下原意。

梁文傑提到，由於去年馬辦也有邀請陸生團到訪台灣的經驗，加上馬辦希望可以比照去年也安排陸生接受媒體訪問，考量去年整體過程平順，陸生發言也沒有激起很大的不同社會意見，所以允許馬辦安排陸生受訪。

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梁文傑強調，在賴士葆主持的協調會中，賴士葆沒有特別著重陸生接受媒體訪問的部分，主要是出於馬辦的期待與訴求，馬辦承諾會比照去年經驗處理，「我們也相信他們，但是事情發生了（指陸生使用「中國台北」一詞）我們就要處理」。

邱垂正4日於立法院內政委員會答詢時說，正是由於賴士葆主持的協調會，才開放馬辦邀請的陸生團有接受媒體訪問的安排；賴士葆今天否認，直言是莫須有指控。（編輯：周慧盈）1131205

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