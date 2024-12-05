陸生團訪台 曹興誠：國民黨不敢提中華民國

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（中央社記者李雅雯台北5日電）陸生團今天上午搭機離台，結束來台參訪行程。前聯電董事長曹興誠批評，馬辦找中共黨員來台灣喊一些口號，有中共黨員在的場合，卻是不敢提中華民國，這是徹頭徹尾的騙子。

曹興誠5日上午出席香港議會籌委會台灣站記者會。媒體提問曹興誠對於馬英九基金會邀請中國7所大學師生組團訪台相關事件、爭議等看法，他於會上做出上述表示。

曹興誠表示，前總統馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑是一個鬧劇，找中共黨員到台灣喊一些言不由衷口號，在台灣看起來是「出笑話的」。國民黨只敢在台灣講「中華民國」4個字，碰到中共黨員來台灣就不敢說了，連國旗都不拿。

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曹興誠強調，台灣老百姓不要被「維護中華民國」、「反台獨」等字彙騙了，台灣如果不獨立於中國以外，中華民國土地也就沒有了，中華民國要去哪裡生存；若要維護中華民國，一定要支持總統賴清德說的，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

曹興誠批評，過去說「一個中國」，這是要消滅中華人民共和國；現在講一個中國，則是指中華人民共和國消滅中華民國，「在有中共的場合，他們（指國民黨、馬辦）不敢提中華民國，這是徹頭徹尾的一個騙子」。

蕭旭岑昨天率陸生團前往新竹清華大學參訪，有民眾遞出中華民國國旗，蕭旭岑沒有收下，蕭旭岑彼時回應，「這就是一種專制，你不能要求我做什麼動作」；有人追問「你的中國是哪一個中國」，蕭旭岑回應，「中華民國」。（編輯：謝怡璇）1131205