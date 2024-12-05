海外港人籌組香港議會 落實一人一票制度

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（中央社記者李雅雯台北5日電）海外港人籌組香港議會，規劃明年3月投票。發起人袁弓夷表示，投票系統資安做得非常好，香港人不要怕；發起人姜嘉偉強調，多少人投票是其次，重點是建立「一人一票」制度。

香港議會籌委會5日上午在台大校友會館召開記者會，介紹海外香港議會投票日程與投票保密措施，規劃於明年1月執行選舉人提名、2月舉行選舉人辯論、3月進行投票，海內外香港人只要符合投票資格者，皆可參加電子投票。

袁弓夷表示，香港民主派「47人案」、壹傳媒創辦人黎智英都是無罪的，真正有罪的是中共；香港議會的籌組是為了香港的自由，有了議會、可以立憲，可以把主權還給香港人民，香港人要站起來、要靠自己。

姜嘉偉指出，在目前中共遊戲規則中，香港立法會沒有香港人「贏」的空間。海外香港議會的籌組提供擺脫中國框架的機會，這是香港人的唯一出路；成立後多與國際社會接觸，一旦被認可的愈多，也會凸顯香港立法會非法性愈高。

袁弓夷直言，香港議會的籌組將落實普選制度，安全肯定是所有參與者最大的疑慮，中共也鐵定想知道有哪些人參與投票；已經花了2年、投入資金找到資安專業團隊開發系統，透過護照晶片認證投票資格後，即可生成密碼、進行投票。

「我們負責點票的人，也不能知道你是誰」，袁弓夷強調，投入大量資源在做系統的建置，將網路安全、個資保護做得非常好，投票過程是密碼化、去識別化地進行，「科技方面這樣處理，心理方面當然是另一回事，可能還是不敢投」。

在民主派「47人案」被判刑後，對於香港議會籌組、投票是否有擔憂，袁弓夷坦言，中共手段非常厲害，由於曾在香港、北京、上海長期居住過，對於中共那套很了解，會盡力地在這3個月內努力宣傳、解釋香港議會籌組的重要性。

姜嘉偉回應，「投票」是最基礎、最文明的一個選擇了，也是港人革命的種子；民主派辦立法會民間初選時，也才60多萬人投票，不過重點是建立了一人一票制度，香港議會也是一人一票框架，最後誰當選議員不重要，重點在建立制度。

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前聯電董事長曹興誠說，香港議會的籌組是為了後中共時代的中國，中共為非作歹，現在還想侵略台灣主權，一定要在台灣守住最後的民主自由堡壘，支持袁弓夷、香港人或其他地方爭取主權在民、民主自決。

香港議會籌委會先前發表「自由香港宣言」，5個憲法綱領將付諸公投，分別為「主權在民」、「滅共」、「法治」、「民主」、「普世價值」，袁弓夷說，「消滅中共，全球才能光復自由安全，不把中共消滅，他們就消滅我們了」。（編輯：謝怡璇）1131205