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香港反送中運動至今 6000名被捕者尚未被起訴

2024/10/28 10:48
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（中央社記者張謙香港28日電）香港「反送中」運動於2019年爆發後，有超過1萬名示威者被捕，律政司司長林定國表示，至今仍然約有6000名被捕者尚未被起訴，而香港的刑事案件沒有任何追訴期限。

根據星島日報今天的報導，林定國接受該報訪問時說，本地的刑事案件沒有任何追訴期限，律政司的所有檢控決定都是按照法律、證據和檢控守則而作出。

他說，檢控人員在作出檢控決定前，必須全面評估證據及情況，包括提出或繼續進行法律程序，證據是否充分；又假使證據充分，也要考慮到提出檢控是否符合公眾利益。

但強調，香港的刑事案件沒有任何追訴期限。

對於有被捕人士表示行動「受到限制」，林定國說，被捕者可以行使一般人所享有的自由，包括自由選擇出外讀書或旅遊等。

綜合警方的公布及本地媒體的報導，「反送中」發生至今，警方拘捕了超過1萬人，部分人已被起訴及判囚。

對於有大批「反送中」示威者被捕卻至今未被起訴，此前曾有政黨及個別人士建議當局予以特赦，以便讓社會恢復和諧，但當局對此沒有表態。（編輯：陳鎧妤）1131028

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