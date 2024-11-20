民主派45人被控顛覆國家遭重判 在台港人：香港司法已徹底工具化

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（中央社記者李雅雯台北20日電）香港民主派47人案中，有45人被重判，在台港人發聲直指，香港獨立司法制度、法治精神被「港區國安法」徹底工具化，呼籲國際社會對於港區政府、執法者相關人士祭出有效制裁。

香港民主派47人案被控串謀顛覆國家政權罪，香港西九龍裁判法院（暫代高等法院）昨天宣判，45人被判刑，刑期4年2月至10年不等。中華亞太菁英交流協會今天於台大校友會館召開「聲援『香港民主派47人案』」記者會。

在台港人、香港反送中運動參與者湯偉雄（別名赴湯）表示，對於香港47人案判決深感沉重、憤怒，判決結果顯示，香港獨立司法制度正被港區國安法徹底地工具化，香港的民主基底遭受到前所未有的侵蝕和破壞。

湯偉雄指出，這些被告參與一場合法、和平、符合基本法精神的立法會初選，卻被控顛覆國家政權，這個指控毫無依據，成為了港府侵蝕民主力量的藉口，「這場審判不單是針對他們個人，也是針對我們（這些）曾經（去街站）投票的人」。

「我只是投一張票，有哪個國家會因為投一張票而被顛覆」，湯偉雄強調，基本法賦予香港民眾投票的權利，選出符合民眾期待的代議士；港區政府不斷地修改制度，現在香港立法會議員全都只是橡皮圖章，沒有真正的民意。

湯偉雄呼籲國際社會採取具體行動。他說，國際社會應對港區政府、法官、執法者等打壓香港民主派47人案的相關人士祭出有效制裁，防止香港的民主自由受到進一步的傷害；也呼籲全球支持民主人士團結起來，抵制威權的擴張。

香港邊城青年秘書長馮詔天指出，對於判決結果感到憤慨，這是港版國安法實施後，最大規模的搜捕、起訴；這群人只是透過民間初選模式想找出最適合進入立法會服務市民的人選，竟被扣上串謀顛覆國家罪名，這是一件非常荒唐的事情。

馮詔天感慨，香港過去以司法獨立、法治精神著稱，47人案判決卻是毫無邏輯可言，這場審判依據港區國安法指定法官、沒有陪審團，這是一個透過國安法律介入香港公民社會、干涉公民參與政治的手段。

「我們都知道，香港政府想要透過這種手法讓我們害怕、不去發聲」，馮詔天強調，必須一直發聲、持續關注香港，也盼香港經驗可以對台灣有些提醒，必須努力地捍衛民主；期待台灣政府繼續支持香港民主抗爭者，尤其是在台取得定居許可等問題。（編輯：廖文綺）1131120