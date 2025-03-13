民調：香港一國兩制評分微跌 港人不滿議會表現

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（中央社記者張謙香港13日電）民調顯示，在香港實施「愛國者治港」方針後，港人及國際社會對「一國兩制」的評分微跌0.5%；此外，近5成民眾不滿立法會的表現。

民主思路今天公布「一國兩制」指數調查，這項指數的編制基於本地民意和國際社會對香港現狀的看法，目的是反映香港及國際社會對「一國兩制」的觀感。

民主思路於1月底至2月底之間以電話訪問1005人，並結合9個國際智庫數據及127項指標，評估148個國家和地區，得出國際評價。

據公布，去年下半年，「一國兩制」指數為6.14分（10分為滿分），較上半年微降0.5%；指數結束了連續上升的趨勢，這一變化主要源於公眾意見及國際評估分數的普遍下降。

本地民調調查的指標為高度自治、人權自由以及中國大陸和香港關係，這些指標全部下跌，分別為5.21分（跌 1.5%）、5.34分（跌2.2%）、5.60分（跌 0.2%）。

在國際評價方面，經濟開放指數微升，公民權利和民主發展則下跌，得分依次是9.3分（跌0.4%）、6.22分（跌0.6%）、5.05分（跌0.2%）。

此外，民調顯示，港人對立法會的表現普遍不滿，只有29.4%受訪者對立法會表示「滿意」，「不滿」比例高達48.1%。

民調指出，高昂的運作成本、議事質量爭議以及部分議員的公務訪問風波，進一步加劇了公眾對議會的不滿情緒。

民主思路召集人湯家驊則向媒體表示，民意對立法會不滿的原因，源於部分議員在發言時過於追捧北京中央言論、比較少有自己的看法、缺乏獨立思考，以及在審議法令時表現不夠積極或專業。

他希望立法會年底換屆選舉時，能有更多來自不同領域、具備能力的新面孔參選，以提升立法會整體質素。

另據調查，港人的身分認同趨向雙重化，認為自己既是「香港人」又是「中國人」的想法成為主流，占67%，較上次調查上升3.2%；只認為自己是「香港人」的比例為25.7%，而「僅中國人」身分認同則下降至3.5%。

據指出，18至29歲的青年群體較傾向身分雙重化，比率為76.1%，較上次上升3.6%。

調查又顯示，港人的政治傾向持續溫和，78.7%市民自認屬「溫和派」，創歷年新高。

最新調查也顯示，港人移民意願持續下降，83.9%的受訪者表示「沒有計畫」移民。

根據民調，港人對特區政府的滿意度微降，表示「滿意」的比例為42.3%，較上次下降2.1%；40.9%表示不滿意；15.5%表示「一半半」。

對於香港未來看法，港人立場較分歧，43.7%的受訪者對香港未來持樂觀態度，40.2%表示悲觀。

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民調指出，民眾對香港未來看法主要受政府財政赤字、中美關係及經濟前景不確定等因素影響。

湯家驊是前公民黨成員，後因政治不合，退出公民黨而自行組成民主思路，走政治中間路線。香港實施國安法之後，公民黨於去年初正式解散。（編輯：周慧盈）1140313