國家發射場選址出爐 落腳屏東滿州鄉九棚村

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（中央社記者張璦台北26日電）國科會今天舉辦國家發射場域選址作業第四次審查會議，經委員會決議，確認國家發射場域位址選定為屏東縣滿州鄉九棚村，將接續進行實質規劃及環評作業。預計最快2030年、2031年逐步完成場域建置。

為建置國家發射場域，國科會依照太空發展法、發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法規定，已於113年8月27日公告「台東縣達仁鄉南田部落」及「屏東縣滿州鄉九棚村」2處候選場址，並辦理候選場址公聽會。另依原住民族基本法等規定，進行原民諮商同意等各項程序，充份蒐集當地居民意見及地方政府配合辦理的構想。

國科會表示，國家發射場域選址依據國家發射場域選址作業審查會議運作要點，由跨部會代表及專家學者組成選址審查會議，採取層級分析法（Analytic Hierarchy Process），分別就環境條件、發射條件、開發執行及開發潛力等4個評估向度、10項評估準則及22項衡量指標，進行評選審查。

審查結果經提報今天召開的選址作業第4次審查會議確認，國家發射場域位址選定為屏東縣滿州鄉九棚村。

國科會說明，國科會偕同審查委員於過程當中全力與2處候選場址的地方代表及環境生態等團體溝通，並獲各界認同與支持，殷切期盼發射場域的位址座落當地。

國科會進一步指出，2處候選場址「發射條件」皆有符合基本要件，「開發潛力」也差異不大，但「環境條件」及「開發執行」2項評估向度，屏東縣滿州鄉九棚村具有優勢，特別以「土地取得難易度」、「面積規模與使用性」及「環境敏感地區之避免」等衡量指標差距較為明顯，因此經委員共識選定屏東縣滿州鄉九棚村為國家發射場域位址。

國科會表示，考量此2處候選場址在太空科技皆可扮演重要角色，國科會將結合2地優勢推動國家科技發展，同時為促進地方繁榮，配合行政院「六大區域產業及生活圈-東部慢活城鄉」，結合東海岸生態人文及原民文化，導入科技、教育及產業能量。

國科會指出，此2處均將規劃建置太空科普、科技教育暨文化設施，如太空博物館或教育館，與發射場域共榮共好；另亦結合國發會「數位遊牧」計畫，吸引國內外專業數位人才移入東部，與地方政府共同推動當地觀光旅遊服務，逐步落實均衡台灣發展。

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國科會表示，此案後續將展開實質規劃及環評作業，將參考國際案例並依據國內環評、開發計畫及水土保持等相關法令及規範辦理開發。

國科會指出，將與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技的特色，推升知識教育、產業觀光、交通建設等各面向的最大效益。（編輯：林淑媛）1140326