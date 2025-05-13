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數發部：AI基本法草案將訂定風險分類框架

2025/5/13 17:38
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（中央社記者蘇思云台北13日電）外界關注人工智慧基本法草案方向，根據數發部書面報告指出，草案等行政院院會通過後，將盡速送立法院審議。考量若無差別式的立法高度監管AI應用，恐不利台灣AI發展。草案規劃由數發部訂風險分類框架，目的事業主管機關依各領域需要，並基於風險程度訂定層級管理規範。

立法院教育及文化委員會與交通委員會明天舉行聯席會議，審查國民黨立委葛如鈞等37人、立委邱若華等17人、立委羅廷瑋等17人、立委萬美玲等18人、立委許宇甄等20人、立委張嘉郡等21人、立委林倩綺等23人的「人工智慧基本法草案」。

數發部今天書面報告指出，針對人工智慧基本法草案立法進度，國科會於去年7月15日預告60天，整合學者專家意見完成法制作業後，去年10月22日提報行政院，並召開審查會議；行政院今年2月26日指示，「人工智慧基本法草案」改由數發部主政推動法案立法。等行政院院會通過後，將儘速送立法院審議。

至於國際人工智慧法制趨勢，數發部指出，主要國家都認為AI有適當治理必要，依照國情有多元的人工智慧治理模式。整體可分成2類型，第1，美國、英國、日本、新加坡等國強調以軟法 （soft law）方式，確立人工智慧發展的基本原則，運用人工智慧風險管理框架，推動可信任AI發展。

第2，歐盟、韓國訂立專法採具罰則的監理作用法。數發部指出，歐盟2024年正式公告的人工智慧法案（AIA）透過風險分級規範人工智慧的應用，禁止特定AI應用，要求企業根據風險等級履行安全義務，同時訂有高額罰則。

AI開發商與科技企業（如Google、微軟）擔心過嚴的規則會增加合規成本，抑制歐盟AI產業競爭力。今年2月巴黎AI行動峰會，美國更強烈批評歐盟監管科技的方式，阻礙科技的創新發展。

借鏡國際治理模式，數發部指出，政府宜以制定基本法的立法模式，宣示人工智慧發展的基本原則。

數發部表示，如果以無差別式的立法高度監管人工智慧應用，恐不利台灣人工智慧發展。因此草案規劃由數發部訂風險分類框架，目的事業主管機關依各領域需要，並基於風險程度訂定層級管理規範。

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依據台灣基本法體例，草案以政府為主體，並規劃創新合作及人才培育、風險管理及應用負責、權益保障及資料利用、法規調適及業務檢視等4大推動重點，作為引導台灣各機關發展與促進人工智慧應用的原則。

為促進可信任AI的應用環境，數發部也參酌國際標準建構AI評測機制，成立「AI產品與系統評測中心」。為擴大資料開放共享及公益創新，數發部也同步研訂「促進資料創新利用發展條例（草案）」，提升開放資料品質，並促進機關間資料共享及產業資料共享。（編輯：潘羿菁）1140513

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