AI基本法公聽會 學者籲加入台灣特色建繁中語言模型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）立法院教育及文化委員會今天舉行AI基本法公聽會，學者專家建議，立法進度應加速，並加入台灣產業特色，建立繁體中文大型語言模型。數發部說明，繁中資料庫部分已努力在做，但需時間累積，資料治理會盡力推「標準授權條款」。

立法院教育及文化、交通委員會今天舉辦「制定人工智慧（AI）基本法草案」聯席公聽會，邀數位發展部次長葉寧、國科會副主委陳炳宇，以及學者專家列席。目前立法院有國民黨立委邱若華、葛如鈞所提的2份草案版本。

中華民國資訊經理人協會理事長蔡祈岩說明，協會是代表資訊產業來發言，認為訂定人工智慧基本法很好，但進度應該加速，讓大家有法律可以依循；主張在訓練階段不涉及智財權。另外，政府應提供租稅獎勵優惠，立法方向很好，實務上各部會要盤點所有租稅優惠的表格。

MeetAndy AI 共同創辦人薛良斌建議，採葛如鈞版草案設立「國家人工智慧戰略特別委員會」，但應移除縣市首長參與資格，採中央集權模式運作；風險分級規範部分，建議參考歐盟AI法的4級風險架構，加入台灣產業特色，並由行政院指定或設立專責機關，負責風險評估。

資訊工業策進會博士洪毓祥提到，政府應帶頭建立符合台灣法律規範的繁體中文大型語言模型，以做為產業發展基礎，並應推動產學合作，擴大AI人才培育與招募；建議參考歐盟經驗，制定明確的資料法規與產業標準，並針對AI產品制定驗收標準和安全規範、建立國家級AI算力平台。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔談及，看完AI基本法草案後，「我們的主權在哪裡」，即使現在AI服務提供的是繁體中文，但裡面的詞彙、詞句跟台灣慣用的不一樣，大多是中國簡體式的概念；建議基本法要有AI主權概念，具主權戰略地位，不只攸關科技發展，更攸關國家安全。

陳炳宇報告指出，人工智慧基本法草案在去年10月呈報行政院，並辦理審查作業，今年2月行政院指示草案改由數位發展部主政辦理立法作業；國科會將致力發展AI科研，聚焦當前AI關鍵議題，加速系統開發及培育跨領域應用人才。

葉寧表示，草案預計在行政院會通過後，盡速送立法院審議。基本法的訂定及規範，最重要是平衡各方面的利益，特別是要適合台灣的狀況，台灣在比較大的語言模型開發上會有困難；資料治理問題上，合理的授權運用是需要的，會盡力推「標準授權條款」讓大家廣泛運用。

葉寧解釋，繁中資料庫部分，數發部已經努力在做，國家的語料庫推動需要一定時間的累積；人才方面，會跟國科會、教育部合作推動。數位平權的概念下，通訊建設、AI應用發展，都希望讓全體國民共享數位轉型利益。

透過 Google News 追蹤中央社

教育及文化委員會召委、國民黨立委葛如鈞最後表示，與會專家學者對於建立台灣的繁體中文資料庫、訓練屬於台灣的大語言模型，資料的重新訓練等，都具有強烈使命感，政府機關應採取積極作為，研議成立國家層級的AI訓練資料庫可行性，並提供獎勵機制。

葛如鈞強調，未來這部人工智慧基本法，可能是台灣正式邁入AI時代的起點，呼籲行政院長卓榮泰與行政團隊，在法案審查過程中能更積極參與，盡速提出行政院版草案，他會持續推進法案進度，督促政府在AI領域扮演領頭羊。（編輯：林克倫、張若瑤）1140416