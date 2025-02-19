西藏抗暴日前夕 聲援香港：一國兩制是謊言

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（中央社記者李雅雯台北19日電）西藏抗暴日66週年前夕，西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」活動，第3次騎乘在今天上午進行。在台港人表示，一國兩制是謊言，一切僅是中共為達成目的手段，不要輕信。

「為西藏自由而騎」第3次騎乘在今天上午進行，起點為228和平公園，途經捷運中山站、捷運西門站，終於中正紀念堂。騎乘路線穿插街頭短講，盼讓更多人了解、認識西藏與香港在中共統治下所面臨的處境、狀況。

「為西藏自由而騎」第3次騎乘車隊今天上午10時抵達捷運中山站外，發表街頭短講。西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁表示，中共持續抹滅西藏文化、宗教、教育，不過不管中共怎麼樣地打壓，西藏人尚在持續努力中。

札西慈仁強調，流亡海外西藏人有責任讓外界知道西藏真正的情況，在西藏的人民沒有自由、沒有基本人權；大家一定要團結，「團結的力量終有一天會達到我們的目的，中共改變後，西藏、香港會達到目的（擁有民主自由）」。

香港邊城青年秘書長馮詔天指出，香港人過去以為可以一直享有自由，現在卻是在香港談論香港、西藏、在路上舉著旗幟都不被允許；從香港經驗、西藏經驗可以看到，一切是幻象，中共所言都是謊言。

馮詔天提到，香港一國兩制、西藏和平協議都是謊言，僅是中共試圖達成目的手段，現今的香港沒有自由、民主，法治社會也不再存在。在香港、在西藏的本土聲音不能被聽見的話，海外更該努力為其發聲，讓世界聽到、知道、關注香港與西藏。

在台港人湯偉雄（別名：赴湯）表示，香港、西藏都曾擁有自由，也被同一個政權迫害，儘管語言、文化不同，同樣追求自由、平等、公義跟尊嚴，必須讓世界知道，不管中共如何打壓，「我們都不會被滅亡，我們也不會消失」。

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西藏台灣人權連線常務理事林欣怡說明，西藏抗暴日66週年大遊行將於3月9日舉行，主題設定為「西藏自古以來不是中國的一部分」；在西藏抗暴日前夕，也會持續透過騎乘自行車方式對民眾宣傳，使各界關注、了解西藏議題。

據西藏台灣人權連線官網介紹，西藏於1951年遭中共入侵，侵害宗教、文化及傳統；1959年3月10日拉薩萬人示威蔓延成西藏全境抗暴行動，這場行動隨即遭中共軍隊血腥鎮壓、死傷無數，達賴喇嘛被迫流亡海外，於印度成立流亡政府，這是西藏抗暴日的由來。（編輯：呂佳蓉）1140219

西藏抗暴日66週年前夕，西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」活動，第3次騎乘在19日上午進行。香港邊城青年秘書長馮詔天（持麥克風者）在捷運中山站外發表短講。中央社記者李雅雯攝 114年2月19日