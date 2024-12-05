港特首更換兩名決策官員 聲稱施政將更有成效

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（中央社記者張謙香港5日電）香港行政長官李家超在上任接近2年半之後，首次更換其執政團隊人選，兩名局長被免職，並獲得北京中央同意。

中國國務院今天公布，已根據李家超的提名和建議，免去林世雄的香港運輸及物流局局長、楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務，分別由陳美寶和羅淑佩接任。

李家超中午舉行記者會說明事件，被問到更換原因時，他沒有直接說明，但表示經過一段時間觀察，「並判斷未來要做的工作，要有甚麼團隊，可以創造更大效益及最有效施政」。

他聲稱，香港經過COVID-19疫情及「黑暴」（「反送中」運動）後，損失很多時間，需要追回時間和成績，希望未來可以做大量工作，服務市民，創造最大經濟價值。

他說，兩名新局長有很好的解說能力，也很主動，符合他的施政理念，相信他們上任後，政府團隊可以做到團結一致、優勢互補，為香港作出更多貢獻。

楊潤雄是資深公務員，之前曾擔任教育局局長，其後改任文體局局長。他在文體局局長任內，曾因為工作問題兩次被李家超「點名」，包括催促他和文體局盡快完成「文藝創意產業發展藍圖」。

林世雄任內也曾發生颱風下機場交通混亂、機場電腦故障事件等。

按照港府的權力架構，特首是香港最高首長，在其之下有3位司長和15位局長，都是政治任命，為決策官員。各司長和局長同時是行政會議成員，他們與非官方成員一同開會，就施政向特首建言。

與港英政府年代一樣，特首主持行政會議，與成員討論各種問題，但是否採納建言，最終決定權在特首手上；任何決策一旦為行政會議通過，就交由各司及局執行。（編輯：陳鎧妤）1131205