港特首提醫療業長遠發展藍圖 擬設藥監局

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（中央社記者張謙香港11日電）香港行政長官李家超近日提出發展醫療業的長遠藍圖，包括利用中國大陸的病人進行臨床試驗、加入相關國際組織，以及設立藥監局審批藥物等。

官方香港電台今天報導，李家超接受該台訪問時說，香港有很多醫療學者屬於世界權威，卻沒有發揮他們的專業地位，現在是改革重點。

在訪談中，他提出醫療業發展藍圖，包括長遠目標是設立自己的藥監局，以便審批藥物和藥械，而要達到目標，政府先要設立相關辦公室進行籌備工作。

此外，香港也要加入相關國際組織，以及強化臨床研究。

在臨床研究方面，他希望香港可與中國大陸一起發揮臨床試驗優勢，比如利用大陸14億人口或大灣區近8000萬人口的病人資料庫，以便進行頂尖臨床試驗，進而吸引海外藥廠來港，增加香港的競爭力及商機。

今年7月，醫務衛生局局長盧寵茂曾表示，正考慮是否需要設立類似美國食品藥物管理局（FDA）的監管機構，直接審批藥物進入市場，以吸引更多藥廠到本地研發及進行臨床試驗，從而推動香港成為地區生物醫療中心。

大致而言，在現行機制下，新藥及癌症藥物等需要在歐美等其他國家註冊後，才能夠在港作第二層審批。一旦香港成功設立藥監局，日後毋須再等外國審批，就可自行審批藥物申請。

另外，李家超今天至14日到北京述職，向北京國家領導人匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。（編輯：謝怡璇）1131211