李家超赴北京述職 習近平會見表達充分肯定

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（中央社台北13日電）中國國家主席習近平今天會見到北京述職的香港特首李家超，對港府與李家超一年來完成基本法第23條立法等工作表達「充分肯定」。李家超則稱，香港國際排名上升，顯示特區「施政方向正確」。

新華社報導，習近平13日下午在中南海瀛台會見到北京述職的李家超，聽取他對香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的彙報。

習近平表示，一年來，李家超帶領特別行政區政府，擔當作為、務實進取，歷史性完成「基本法第23條」立法，集中精力拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢。中央對李家超和特別行政區政府的工作是「充分肯定」的。

習近平說，中共20屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，強調要發揮「一國兩制」制度優勢，香港發展面臨新的歷史機遇。中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，銳意改革、奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢，在創新創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。

根據官方香港電台，李家超說，衷心感謝習近平與中央政府一直以來對特區的關愛及支持。今年是本屆政府任期的一半，也是帶領香港向前邁進、承先啟後的關鍵攻堅期，亦是為中國式現代化強國建設作出更大貢獻的重要時刻，自上任以來以習近平的「四個必須」和「四點希望」為施政綱領，帶領團隊積極全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針。

李家超又說，香港過去兩年半在不同領域見到成果，部分更反映在國際排名上，包括香港再次被評為最自由經濟體、國際金融中心地位重奪世界第三，世界競爭力和人才競爭力排名上升，反映國際社會對香港的信心，顯示特區「施政方向正確」。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1131213