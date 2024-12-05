馬龍訪中山女高被稱進盤絲洞惹議 蕭旭岑：別擴大事件

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（中央社記者劉冠廷、葉臻桃園5日電）馬英九基金會日前安排陸生團參訪北市中山女高，被中國網友形容進「盤絲洞」，引發中山女高家長會抗議。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，盤絲洞是網友留言，不應誤導為媒體報導，他希望較支持綠營的家長，不要把這件事擴大。

馬英九基金會邀請來自中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，11月27日到台北市立中山女高參訪，「網易」及「搜狐」等中國社群平台媒體陸續出現文章，稱馬龍到中山女高「像是唐僧掉進盤絲洞」、「被嚇得臉都白了」。中山女高家長會在臉書發出聲明表示，學生影像流出還被偏頗報導，無法接受，已向基金會嚴正抗議，拒絕政治操作。

陸生團今天上午搭機離台，結束此次參訪行程，蕭旭岑在機場受訪時表示，有向校方說明，這只是大陸網友的留言，但台灣一些綠色的文人卻當成是大陸的媒體，這是扭曲事實、誤導民眾，事實上根本沒有這樣的事，台灣也有很多網友留言，難道也要一一去追究嗎，這樣還是民主國家嗎。

蕭旭岑指出，希望中山女高的一些家長，如果是比較傾向支持民進黨的，不要把這件事擴大。盤絲洞就是個網友留言，不應該誤導為是媒體報導，「這是糟糕、錯誤的行為。」

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此外，上海復旦大學學生宋思瑤日前參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍，蕭旭岑說，宋思瑤這幾天壓力非常大，覺得是否是自己講錯話，害了整個團，他有安慰宋思瑤，並告訴宋思瑤大部分的台灣人認為宋思瑤是善意、真誠祝福台灣棒球拿到冠軍，呼籲民進黨不要霸凌一名20歲的女學生。

當被問及是否會擔心未來這樣的交流團將難以成行，蕭旭岑回應，如果陸委會真的處分5年，這不僅是對馬英九基金會，其他的團體也會有寒蟬效應，所以不要用戒嚴心態阻斷兩岸的交流。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1131205